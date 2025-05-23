7 تغييرات غذائية سهلة تساعد على خفض ضغط الدم طبيعياً

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تشمل أسباب ارتفاع ضغط الدم اتباع نمط حياة غير صحي، أو التوتر المفرط، أو عوامل الوراثة، أو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة.

كما يمكن أن تكون جميع هذه الأسباب أو بعضها المحفزات الخفية لارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الصحية المهددة للحياة.

لكن خبراء صحة لفتوا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يُساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم بشكل أفضل، وفقا لصحيفة Times of India.

وأوضحوا أنه بينما يكون تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم ضروريا في بعض الحالات، فإن إضافة بعض الأطعمة الصحية، إلى جانب الأدوية، واتباع بعض النصائح والحيل البسيطة يُمكن أن يُساعد أيضا في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، كما يلي:

1. التقليل من تناول الملح

إذ يُعد الملح الزائد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

ويُسبب الصوديوم احتباس الماء في الجسم، مما يزيد من حجم الدم في الشرايين ويرفع ضغط الدم.

2. المزيد من المنتجات الطازجة

وذلك لأن الفواكه والخضراوات تحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة ضرورية لصحة القلب.

كما أنها غنية بالبوتاسيوم بشكل خاص، مما يساعد على توازن مستويات الصوديوم في الجسم ويقلل من توتر جدران الأوعية الدموية.

وتُعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والسبانخ والبطاطا الحلوة فعالة بشكل خاص.

3. الحبوب الكاملة

فالحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والكينوا وخبز القمح الكامل تحتوي على ألياف وعناصر غذائية أكثر من نظيراتها المكررة.

كما تساعد الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة على تحسين صحة الأوعية الدموية وتدعم الدورة الدموية بشكل أفضل، وكلاهما يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم.

أيضا يُعد استبدال الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب المصنعة بأنواع الحبوب الكاملة تغييرًا بسيطًا ولكنه مؤثر.

4. استبدال المشروبات السكرية

ومن المعروف أن بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الكركديه والشاي الأخضر والبابونج، تدعم صحة القلب وتخفض ضغط الدم.

كما يحتوي شاي الكركديه تحديدًا على مركبات تعمل كمثبطات طبيعية للإنزيم المحول للأنغيوتنسين، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

ويمكن استبدال المشروبات الغازية السكرية والمشروبات الغنية بالكافيين بهذه الأنواع من شاي الأعشاب الطبيعية لتحسين التحكم في ضغط الدم.

أيضا هناك مشروبات معينة يمكنها تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل طبيعي، مما يمكن أن يكون أيضًا وسيلة رائعة للحفاظ على الصحة.

5. الفاصوليا والبقوليات

لعل الفاصوليا والبقوليات غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، وجميعها مفيدة للحفاظ على ضغط دم صحي.

ويُعد العدس والحمص والفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء خيارات متعددة يمكن إضافتها إلى السلطات والشوربات والأطباق الرئيسية.

كما أن تناولها بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الشرايين وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

6. الدهون الصحية

ومن المعروف أن أحماض أوميغا-3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل وبذور الكتان والجوز، تُقلل الالتهابات وتُخفض ضغط الدم.

إضافة إلى ذلك، تُعزز الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو صحة القلب.

ويُمكن أن يُساعد استبدال الدهون المشبعة والدهون المتحولة بهذه الخيارات الصحية في الحفاظ على ضغط دم طبيعي.

7. التقليل من الأطعمة المُصنّعة

إذ تحتوي الأطعمة المُصنّعة على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون غير الصحية والسكريات المُضافة، والتي يُمكن أن تُؤدي جميعها إلى ارتفاع ضغط الدم. تُؤدي المشروبات والوجبات الخفيفة المُحلاة إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يمكن أن يُساهم مع مرور الوقت في ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن استبدال الوجبات الخفيفة المُصنّعة بالمكسرات النيئة والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون المخاطر الصحية. ويبقى، في نهاية المطاف، أنه يُفضل استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة صحية كامنة.

يذكر أن ضغط الدم هو مقياس لقوة ضخ القلب للدم عبر جدران الشرايين.

ويتم قياسه بوحدات مليمتر الزئبق (mmHg)، كما يتم تمثيله برقمين: الرقم الأعلى (الانقباضي) وهو أعلى ضغط أثناء نبض القلب، والرقم الأدنى (الانبساطي) وهو أدنى ضغط بين النبضات.