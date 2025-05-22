6 نصائح لممارسة الرياضة.. سهلة التنفيذ في أي مكان

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يعتبر النشاط البدني ضروريا للحفاظ على صحة جيدة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يبدو تخصيص نزهة صباحية أو ممارسة الرياضة أمرا مستحيلًا في ظل جداول الحياة المزدحمة، لكن هنا 6 نصائح سهلة التنفيذ يمكن القيام بها في أي مكان.

10 تمارين يوغا خفيفة قبل النوم لتسريع عملية الأيض

صحة

10 تمارين يوغا خفيفة قبل النوم لتسريع عملية الأيض

وتشير الأبحاث إلى أن فترات النشاط الصغيرة يمكن أن تكون بنفس فعالية التمارين الأطول والأكثر كثافة. وإذا لم يكن الشخص من محبي الاستيقاظ باكرًا، فإن هناك العديد من الطرق للحفاظ على نشاطه دون الحاجة إلى بدء اليوم بالمشي، بحسب ما نشره موقع Money Control.

• تمارين المشي في نفس المكان:

إذا لم تتمكن من الخروج أو المشي، فجرب المشي في نفس المكان.

تتوفر العديد من مقاطع فيديو يوتيوب التي تقدم إرشادات خلال تمارين المشي مع البقاء في مكان واحد. إنها تمارين فعالة بشكل مدهش في حرق السعرات الحرارية وتشغيل الجسم بالكامل. كما تتضمن حركات لكامل الجسم تعزز لياقة القلب والمرونة في ركن صغير داخل المنزل.

• نزهة وقت الغداء:

يمكن تحويل جزء من استراحة الغداء إلى فرصة للحركة. حتى المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حول مبنى مقر العمل بما يمكن أن يساعد في صفاء الذهن وتعزيز الطاقة وتحسين الحالة المزاجية لبقية اليوم. إنها طريقة سهلة لتقسيم يوم العمل ومنح الجسم تمرينًا قصيرًا.

•المشي بعد العشاء:

إذا كان الشخص مشغولاً جداً في الصباح، فربما يكون المشي في المساء الحل الأمثل.

بعد العشاء، يعد المشي الهادئ طريقة رائعة لتحسين الهضم والاسترخاء من ضغوط اليوم. كما أنه طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق والاسترخاء، مع الحفاظ على النشاط.

• الاجتماعات المتنقلة:

في المرة القادمة التي يُجري فيها الشخص مكالمة هاتفية أو اجتماعاً افتراضياً، يمكنه تجربة المشي أثناءها.

إنه تغيير البسيط يُمكّن من المشي مع الحفاظ على الإنتاجية. سواءً كان الشخص يتجول في منزله أو مكتبه، فإنها ستكون طريقة سهلة للبقاء نشيطاً دون مقاطعة العمل.

• التمارين الداخلية:

إذا لم يكن الخروج من مكان العمل خياراً متاحاً، فلا يزال بإمكان الشخص ممارسة الحركة في الداخل.

يمكن القيام بتمارين وزن الجسم مثل القرفصاء أو تمارين اليوغا. تُقدم العديد من التطبيقات ومقاطع فيديو يوتيوب تمارين سريعة تناسب جدول العمل.

• استراحات اليوغا:

يمكن تخصيص وقت لجلسة يوغا قصيرة ضمن الروتين الصباحي أو المسائي.

تُحسن تمارين اليوغا المرونة وتُريح الجسم والعقل أيضًا. إنها خيار ممتاز منخفض التأثير ولا يتطلب مساحة أو معدات كبيرة.

يذكر أنه وفقا للمعاهد الإنجليزي الوطنية للصحة NIH، يجب على البالغين ممارسة ما لا يقل عن 45 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني المتوسط إلى القوي يوميا للمساعدة في منع زيادة الوزن والحفاظ على الصحة.