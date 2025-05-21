اعتراف بهدايا من الأرز.. يطيح بوزير الزراعة الياباني

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أعلن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو، أنه قدم استقالته بسبب تصريحاته غير اللائقة حول الأرز التي أغضبت الجمهور، وذكر أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قبل الاستقالة.

وصرح رئيس الوزراء في البداية بأنه لن يقيل إيتو بسبب هذه التصريحات المثيرة للجدل، لكنه تراجع لاحقا تحت ضغط متزايد من المعارضة.

وتعرض إيتو لانتقادات لاذعة قبل أيام بعد اعترافه بعدم شراء الأرز أبدا بفضل هدايا مؤيديه، مما أثار ضجة في وقت يعاني فيه المستهلكون من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وقدم إيتو اعتذارا بعد هذا التصريح، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت طوكيو قد طرحت حوالي 300 ألف طن من الأرز المخزن بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) في محاولة لخفض أسعار هذه السلعة الأساسية في اليابان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة كيودو عن بيانات وزارة الزراعة، أن إجمالي كمية الأرز التي حصل عليها كبار الموزعين في البلاد حتى نهاية يناير (كانون الثاني) كان أقل بـ230 ألف طن مقارنة بالعام السابق، على الرغم من زيادة حجم المحصول.