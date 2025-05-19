6 أطعمة تُعزز الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي.. تعرف إليها

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من أجل الحصول على بشرة أنعم وأظافر أقوى وإشراقة صحية ومنتعشة ينبغي أن تتوافر للجسم مستويات مناسبة من الكولاجين.

ويمكن لأطعمة بسيطة متوافرة في المنزل أن تُساعد الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين بشكل طبيعي، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، كما يلي:

1. الحمضيات

تعد الحمضيات بما يشمل البرتقال والليمون والليمون الحامض فواكة غنية بفيتامين "سي"، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين.

ويحتاج الجسم لدمج الأحماض الأمينية في خيوط الكولاجين. كما تُحافظ نكهة الحمضيات على قوة جهاز المناعة وإشراقة البشرة.

2. البيض

كذلك البيض، وخاصةً بياضه، غني بالأحماض الأمينية مثل البرولين والغلايسين، وكلاهما أساسي في بناء الكولاجين.

وصفار البيض أيضاً غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على إصلاح البشرة ومرونتها. سواءً كان بيضا مخفوقاً أو مسلوقاً أو مُحوّلاً إلى عجة.

فيما يُعد البيض طريقة سهلة لبدء اليوم بدفعة جمالية.

3. مرق العظام

في الأثناء يمكن اعتبار مرق العظام كمشروب كولاجين أصلي حيث يُحضّر عن طريق غلي العظام والأنسجة الضامة لساعات، فيُطلق الكولاجين الطبيعي مباشرةً في المرق.

ويُغذي مرق العظام البشرة والمفاصل والأمعاء من الداخل والخارج.

4. التوت

في موازاة ذلك تتميز ثمار التوت بأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكولاجين الموجود في الجسم من التلف.

وتحتوي الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر على فيتامين "سي"، الذي يُحفز إنتاج الكولاجين.

فيما يساعد الأنثوسيانين، الموجود بشكل خاص في التوت الأزرق والتوت الأسود، على حماية الكولاجين الموجود من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والتوتر.

ويُؤدي الالتهاب المزمن إلى تكسير الكولاجين إذ يحتوي التوت على البوليفينول الذي يُقلل الالتهاب ويدعم صحة الجلد والمفاصل بشكل عام.

5. الخضراوات الورقية

إلى ذلك تعد الخضروات الورقية غذاءً رائعًا للبشرة لأنها غنية بالكلوروفيل والفيتامينات، وتدعم إنتاج الكولاجين وتساعد في مكافحة الجذور الحرة.

6. المكسرات والبذور

والجوز واللوز وبذور اليقطين والشيا أيضاً أكثر من مجرد وجبات خفيفة مقرمشة.

فهي عناصر غذائية غنية بالزنك والنحاس، وهما معدنان يلعبان دوراً كبيراً في عملية إنتاج الكولاجين.

كما أنها غنية بالدهون الصحية التي تساعد على ترطيب البشرة ونضارتها.