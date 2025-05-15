حرارة الغرفة تؤثر على جودة النوم.. دراسة تشرح

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يواجه الناس تحديات متزايدة في النوم، خصوصاً مع التغييرات الكبيرة التي تطرأ على المناخ، لكن العلم دائماً ما يتدخل لإيجاد الحلول.

"تأثير الحرارة على النوم"

فقد أوضح فابيان سوفيه، الباحث في جامعة باريس سيتي، أن الأبحاث العلمية كانت تزايدت حول تأثير الحرارة على النوم، وآخرها دراسة في عام 2024 تناولت جودة النوم في ظل الأجواء الحارة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أن دراسة نُشرت عام 2022 في مجلة "وان إيرث"، كانت أوضحت أن البشر خسروا ما معدّله 44 ساعة من النوم سنوياً خلال العقدين الأولين من القرن الـ21، نتيجة الاحترار المناخي.

اضراب النوم والأرق

كما توقعت الدراسة التي قادها كيلتون ماينور من جامعة كوبنهاغن، أن يخسر الفرد ما بين 50 و58 ساعة نوم سنوياً بحلول عام 2099، مؤكدة أن المخ يتأثر بشكل مباشر بالحرارة، إذ يؤثر ارتفاعها على الخلايا العصبية المسؤولة عن تنظيم النوم، ما يسبب اضطرابات.

بعض النصائح

إلى ذلك، نصح سوفيه لتخفيف التأثير بخفض درجة حرارة الغرفة وتحسين التهوئة، مع إمكانية النوم في درجات حرارة تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، شرط ارتداء ملابس خفيفة واستخدام غطاء خفيف.

أيضاً أوصحت بالاستحمام بماء بارد قبل النوم، وتجنب المنبهات والكحول، والاستفادة من قيلولة قصيرة أثناء اليوم.