living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"التسمم بالماء".. تحذير من طبيب مصري مع ارتفاع درجات الحرارة

13
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي في مصر، عن سر "التسمم بالماء"، الذي يؤدي إلى تضرر بالكلى، مؤكدًا أن الجسم لا يحتاج سوى 3 لترات من الماء يوميًا، و"إذا زاد عن ذلك فسيؤدي للإضرار بالكلى"، بحسب تعبيره.
 
وأشار الدكتور جمال شعبان، في حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك"، إلى أن "أعراض التسمم بالماء تتمثل في اضطرابات في وظيفة المخ، نتيجة نقص الصوديوم، مع اختلال في الوعي، وذلك يؤدي بدوره إلى الوفاة في الحالات الشديدة"، مؤكدًا أن أكثر الأشخاص عرضة للتسمم بالماء هم الرياضيون، وخاصة خلال الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة.
 
وكتب الدكتور جمال شعبان عن التسمم بالماء، قائلا: "الجسم يحتاج حوالي 3 لترات من الماء في اليوم (وجعلنا من الماء كل شيء حي) هذا صحيح، لكن (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده".
 
وأضاف جمال شعبان بالقول: "لذلك إذا شرب الشخص 1000 سي سي من الماء (لتر) بسرعة شديدة لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلى تستطيع فقط التخلص من 800 سي سي في الساعة، ما يؤدي إلى dilution تخفيف لأملاح الدم hyponatremia".
 
وعن أعراض التسمم بالماء، قال الدكتور جمال شعبان: "يؤدي نقص الصوديوم إلى اضطراب وظيفة المخ، واختلال الوعي وربما الوفاة في الحالات الشديدة".
 
ولعلاج التسمم بالماء والذي يؤدي إلى الوفاة، قال جمال شعبان: "التوقف عن شرب مزيد من الماء، مدرات البول، أقراص الصوديوم أو محلول الصوديوم".
 
وللوقاية من التسمم بالماء، قال جمال شعبان: "نشرب مياها بكثرة لكن ببطء وعلى مدار اليوم وما نشربش بسرعة"، بحسب تعبيره.
 
وفاة سيدة بتسمم الماء
يذكر أنه في أغسطس من العام 2023، وفي حادثة صادمة من نوعها، لقيت سيدة أميركية، تبلغ من العمر 35 عامًا، حتفها نتيجة إصابتها بـ"تسمم مائي" أو ما يسمى "نقص صوديوم الدم"، بعد أن أسـرفت في شرب الماء خلال فترة زمنية قصيرة.
 
وفي التفاصيل، كانت آشلي سمرز وهي أم لطفلين، تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا، وقبيل عودتها إلى المنزل شعرت بدوار وصُداع وأعراض الجفاف ما دفعها إلى تناول 4 عبوات من المياه سعة كل واحدة منها (500 مل) في غضون 20 دقيقة فقط.
 
وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت آشلي الوعي، ونقلت إلى المستشفى، نتيجة معاناتها من تورُّم حاد في الدماغ، لكنها لم تستعد وعيها أبدًا، واستسلمت لـ"سمية المياه" التي أدت إلى وفاتها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout