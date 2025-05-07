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إعادة غلي الماء.. بين الخرافات والحقائق العلمية

7
MAY
2025
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تعتبر مسألة إمكانية إعادة غلي الماء عدة مرات، مسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير.
 
وتؤكد الدكتورة صوفيا يلياشيفيتش مديرة مختبر دراسة وتصحيح سلوك الأكل في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن المخاوف بشأن هذا الأمر لا أساس لها من الصحة.
 
ووفقا لها، على عكس الأساطير، ليس لإعادة غلي الماء أي تأثير ضار على الجسم. نعم هناك مفهوم خاطئ مفاده أنه لا ينبغي إعادة غلي الماء، لأنه قد يؤدي إلى زيادة حادة في تركيز ماء الديوتيريوم "الثقيل". ولكن نسبته صغيرة جدا بحيث لا تستوجب الحديث عن تأثيراتها الصحية.
 
أما وفقا للخرافة الأخرى، يؤدي إعادة غلي الماء إلى زيادة تركيز الأملاح المعدنية فيه. نعم يترك الماء ترسبات، لكن هذا لا يؤثر على الصحة، ولا يتطلب سوى التنظيف المنتظم للإناء المخصص لغلي الماء.
 
وتشير الدكتورة إلى أنه يعتقد أيضا أنه عند غلي الماء تتكون مواد سامة ضارة بسبب الكلور. ولكن مياه الصنبور نقية ولا تحتوي على شوائب عضوية.
روسيا اليوم
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