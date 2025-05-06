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أسباب الأورام القاتلة والوقاية منها

6
MAY
2025
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يشير الدكتور فلاديمير إيفاشوف أخصائي الأورام إلى أن السرطان يظهر في جسم الإنسان بسبب طفرات تحصل في الخلايا.
 
ووفقا له، يعتبر ظهور الطفرات في جسم الإنسان من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأورام. وبما أن الخلايا السرطانية تفتقر إلى آلية الموت، لذلك تستمر في التطور إلى ورم، وقد تحدث الطفرات الخلوية نفسها صدفة.
 
ويشير الطبيب إلى أن اتباع نمط حياة صحي ونظام غذائي سليم لا يضمن الحماية الكاملة من تطور مرض السرطان، لكنه قد يمنع حدوثه بدرجة كبيرة. وينصح بالإضافة إلى ذلك بإجراء فحوصات وقائية منتظمة.
 
ومن جانبها تشير الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن عشبة الشبت تزيل السموم وتمنع السرطان لأنه أحد مضادات الأكسدة القوية، حيث تساعد العناصر الغذائية النباتية الموجودة فيه، بالاشتراك مع الألياف، على إزالة السموم من القولون ومنع السرطان.
 
ووفقا لها، يحتوي الشبت على مزيج فريد من المغذيات النباتية، بما فيها فلافونويدات الروتين فيتامين Р والكيرسيتين (Quercetin)، ما يجعله مضادا قويا للأكسدة. وتساعد هذه المركبات الفعالة بالاشتراك مع الألياف الموجودة أصلا في الشبت على تقليل الالتهاب، وعلى إزالة السموم المسرطنة المحتملة من القولون، ما يمنع تطور السرطان. لذلك توصي بإدراج الشبت في النظام الغذائي.
 
وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء الروس ابتكروا العديد من اللقاحات المضادة للأورام، بما فيها لقاح Enteromix، المضاد للأورام الذي ابتكره علماء المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بالإضافة إلى لقاح mRNA الشخصي، وهو ابتكار مشترك بين المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة ومركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
روسيا اليوم
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