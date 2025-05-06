أهمها تقبل الذات.. 7 خطوات تخلصك من صدمات الطفولة

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إن نشأة الشخص دون الحب أو الدعم أو الأمان الذي يحتاجه يمكن أن يؤثر سلبًا على تقديره لذاته، وفي تقرير نشره موقع Psychology Today، تم تناول كيفية تأثير صدمة الطفولة على نظرة الشخص لنفسه، ولماذا تُعتبر التجارب المبكرة قوية جدًا، وما يمكن فعله لإعادة بناء الذات.

قيمة الذات

إن قيمة الذات هي إيمان الشخص بأنه ذو قيمة وأنه جدير بالحب والانتماء، لا يحتاج الأشخاص ذوو قيمة الذات العالية إلى إثبات أنفسهم أو كسب حب الآخرين ورضاهم باستمرار، لأنهم يشعرون بالثقة في أنفسهم، ويعرفون أنهم جيدون وذوو قيمة حتى عندما يُعارضهم الآخرون أو يغضبون.

كما أنهم يتقبلون أنفسهم ولا يتوقعون الكمال، لذا فهم لا يبالغون في انتقاد أنفسهم. إن تقدير الذات ليس غرورًا، إذ لا يعني أن الشخص يعتقد أنه الأفضل أو أفضل من الآخرين، بل يعني ببساطة أنه يعلم أن له قيمة بشكل واقعي. ويمكن أن تظهر قيمة الذات في:

• إدراك حاجته واستحقاقه للرعاية الذاتية - وإعطائها الأولوية

• الشعور بالثقة بنفسه

• العيش بصدق حتى لو لم يوافق الآخرون

• طلب ما يحتاجه أو يريده

• قبول نفسه ومعرفة أنه ذو قيمة رغم عيوبه

• قبول الإطراء والحب والثناء من الآخرين

• معاملة النفس بعطف عند ارتكاب الأخطاء

• وضع حدود والابتعاد عمن يعاملونه بشكل سيئ

• السماح لنفسه بالراحة لأنه يعلم أنه ليس مضطرًا لإثبات قيمته.

التأثير السلبي لصدمة الطفولة

تبدأ قيمة الذات منذ الطفولة، وتعد طريقة معاملة الوالدين أو أولياء الأمور نموذجًا لقيمة الطفل الذاتية. إذا كان والداه منتبهين ومواسين، فربما يتعلم أنه مهم. ولكن إذا كان الأب والأم غائبين أو غافلين أو متناقضين أو قاسيين، فربما يتعلم أنه لا يمكن الوثوق بالآخرين، وأن احتياجاته لا تهم، وأنه لا يستحق الرعاية والمحبة.

لا يفهم الأطفال الصغار أن تعرضهم للإساءة أو الإهمال ليس خطأهم. يميل الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية إلى أن يكبروا معتقدين أنهم تسببوا في الإساءة أو الإهمال لأنهم كانوا سيئين أو صعبي التعامل أو محتاجين أو أغبياء أو قبيحين أو معيبين.

الإساءة اللفظية

كما أن الإساءة اللفظية في الطفولة تدمر احترام الذات. عندما يُقال للطفل صراحةً إن هناك خطبًا ما فيه، يكاد يكون من المستحيل عدم استيعاب هذه الرسائل ومعاملتها كحقائق وليست إساءة. غالبًا ما تصبح الأشياء المؤلمة التي قالها الآخرون في الطفولة هي الأشياء الحاسمة التي يقولها الشخص لنفسه.

حب غير مشروط

من المفترض أن يحب الآباء والعائلات أطفالهم ويهتموا بهم دون قيد أو شرط. يجب أن يلاحظوا مشاعرهم ويشجعوهم ويحتفوا بهم ويهتموا بهم وبالأشياء التي تهمهم. عندما تخذل العائلة طفلها بهذه الطريقة، يكون الأمر محيرًا. من الطبيعي أن يلوم نفسه. في مرحلة الطفولة، يُعد لوم الوالدين أمرًا خطيرًا لأنه يعتمد عليهما. لذا، يبذل جهدًا أكبر لإرضائهما وكسب حبهما ومودتهما.

فشل البالغين

عندما يكبر الشخص مع صدمة الطفولة، فإن قيمته الذاتية تعتمد على كيفية معاملة الآخرين له. ويبدو الأمر كأن سوء معاملته دليلاً على أنه لا يستحق الحب، وأنه لا يستحق أن يُعامل بكرامة واحترام، وأنه لا يملك أي شيء ذي قيمة يُقدمه. في الواقع، فإن إساءة معاملة الأطفال وسوء معاملتهم هما فشل البالغين، وليس فشل الطفل.

كيفية تعزيز تقدير الذات

إن بناء تقدير الذات عملية تتطلب جهدًا من جانب الشخص نفسه. لا يمكن الانتظار حتى يشعر بالاستحقاق لممارسة الرعاية الذاتية أو وضع حدود. إنما عليه القيام بأشياء مثل ممارسة الرعاية الذاتية ووضع حدود لتطوير تقدير الذات. لذا، على الرغم من صعوبة الأمر، يجب محاولة تطبيق الاستراتيجيات التالية حتى لو لم يشعر الشخص بالاستحقاق أو بالراحة في القيام بذلك:

• ممارسة تقبّل الذات دون اشتراط أن يكون مثاليًا ليكون جديرًا بالتقدير. إن كل شخص لديه عيوب ويرتكب أخطاء، والجميع لديهم قيمة كما هم عليه في حد ذاتهم.

• إن تقدير الذات ليس انعكاسًا لإنجازات الشخص أو مكانته في الحياة. يستحق الجميع الحب والاحترام على ما هم عليه.

• إعطاء الأولوية لرعاية الذات، فإن رعاية الذات مهمة للصحة كما أنها طريقة لإظهار أهمية الشخص لنفسه.

•من الضروري أن يدرك الشخص أن لديه احتياجات، وأن احتياجاته مهمة. ينبغي أن يتدرب على ملاحظة احتياجاته، وتقبّلها دون إصدار أحكام، ويطلب المساعدة من الآخرين.

• وضع الحدود. إن الحدود هي حدود تُظهر للآخرين كيف يُريد الشخص أن يُعاملوه - ما هو مقبول وما هو غير مقبول لديه. إنها تحميه من سوء المعاملة وتعكس قيمته الذاتية. يجب أن يبدأ بالتحدث عن الأمور الصغيرة، ثم يعمل على وضع حدود أكثر أهمية.

• ينبغي الانتباه لكيفية الحديث مع النفس، وتحديد نية لمعاملة النفس بنفس اللطف والمحبة التي يُعامل بها الآخرين. يمكن أن يشعر الشخص أنه يستحق النقد الذاتي، ولكن هذا على الأرجح لأنه معتاد على انتقاد الآخرين وانتقاد نفسه.

• تقبّل المجاملات والثناء مع مراعاة عدم الاعتماد عليهما في تقدير القيمة الذاتية. عندما يقول الآخرون أشياءً لطيفة عن الشخص ينبغي أن يثق في أنهم يقولون له الحقيقة وألا يتجاهل مجاملاتهم أو مدحهم بدعوى أنه لا يشعر بالاستحقاق. ولكن يجب يتذكر الشخص ألا يعتمد فقط على آراء الآخرين في تقدير ذاته.