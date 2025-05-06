"وجه أوزمبيك".. تحذير من عرض غير متوقع لدواء إنقاص الوزن

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يحذر خبراء التجميل من تأثيرات غير متوقعة لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك، حيث يظهر "فم أوزمبيك" كأحد الآثار الجانبية التي تؤثر على ملامح الوجه، مما يهدد مظهر العديد من الأشخاص.

توضح أخصائية الجلد التجميلية في نيويورك، الدكتورة ميشيل غرين، لموقع "ديلي ميل"، أن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون أوزمبيك يعانون من فقدان ملحوظ في الحجم في منطقة الوجه، مما يؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد وترهل الجلد حول الفم.

وقالت الدكتورة غرين: "الكثير من مستخدمي أوزمبيك يبلغون عن فقدان حجم الوجه بشكل واضح، ما يتسبب في ظهور تجاعيد وترهل الجلد، ويزيد من آثار الشيخوخة على الابتسامة والمظهر العام".

"وجه أوزمبيك"

وحسب "ديلي ميل" تعتبر هذه الحالة جزءا من ظاهرة أوسع تسمى "وجه أوزمبيك"، حيث يتسبب فقدان الوزن السريع في ترهل الخدين وحول الفم، ما يؤدي إلى ظهور ملامح أكثر شيخوخة.

ويلاحظ هذا التأثير بشكل خاص على أولئك الذين يفقدون الوزن بسرعة باستخدام جرعات عالية من أدوية مثل أوزمبيك.

وتتمثل الأعراض الرئيسية لـ "فم أوزمبيك" في طيات عميقة في زوايا الفم، وزيادة التجاعيد الرأسية على الشفاه، وترهل الجلد حول حدود الشفاه والذقن.

أوزمبيك يثير القلق بين المشاهير

وقد ظهرت آثار هذا التأثير الجانبي على عدد من المشاهير، اللواتي تحدثن علنا عن استخدامهن لأدوية إنقاص الوزن مع ظهور نتائج واضحة على ملامحهن.

كما أشار الدكتور غرين إلى أن الممثل هارفي فيرشتاين قد اعترف أيضا بتناول دواء زيبباوند لإنقاص الوزن، مما أدى إلى ترهل جلد وجهه بعد فقدانه 120 رطلا.

ولتقليل آثار الشيخوخة على الابتسامة والفم بسبب أوزمبيك، توصي الدكتورة غرين باستشارة الطبيب لتعديل جرعة الدواء والتركيز على فقدان الوزن التدريجي بدلا من السريع.