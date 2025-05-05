10 تمارين يوغا خفيفة قبل النوم لتسريع عملية الأيض

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يهتم البعض بممارسة بعض التمارين البسيطة لتحسين عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية أثناء الليل. وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك 10 تمارين يوغا بسيطة تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، ويمكن أن تعزز عملية الأيض بشكل طفيف ولكنها مفيدة أثناء الليل، كما يلي:

وضعية باوانموكتاسانا

إن وضعية تخفيف الغازات، أو باوانموكتاسانا، مثالية لتخفيف الانتفاخ والغازات. يتم الاستلقاء على الظهر، ورفع إحدى الركبتين إلى الصدر، ثم الأخرى. تساعد ممارسة التمرين على ارتخاء عضلات البطن وتُحفز حركة الأمعاء بلطف.

وضعية باسكيموتاناسانا

يساعد الانحناء للأمام في وضعية الجلوس، أو باسكيموتاناسانا، في إراحة الجهاز العصبي وتمدد أوتار الركبة وأسفل الظهر. يمكن أن تُخفف هذه الوضعية الإمساك وتُساعد على الهضم، خاصةً عند القيام بها مع التنفس العميق لبضع دقائق قبل النوم.

وضعية بيتيلاسانا مارجارياسانا

يعزز تمرين تمدد القطة-البقرة مرونة العمود الفقري ويدلك أعضاء منطقة البطن. يتم البدء على أربع، وينتقل الشخص من تقويس الظهر (وضعية البقرة) إلى استدارة الظهر (وضعية القطة). تعزز هذه الحركة الدورة الدموية وتُشغّل عضلات الجذع والتمثيل الغذائي بوتيرة لطيفة.

وضعية سوبتا ماتسيندراسانا

تُخفف وضعية ثني العمود الفقري، أو سوبتا ماتسيندراسانا، من التوتر وتساعد في تدليك الأمعاء برفق. يتم الاستلقاء على الظهر ثم سحب ركبة واحدة على الجسم، وبعدها يتم الالتفاف. تسهم هذه الوضعية المُهدئة في تخفيف الانتفاخ وتُسهّل عملية الهضم والتخلص من الفضلات ليلاً.

وضعية فيباريتا كاراني

يُسهّل رفع الساقين على الحائط، أو وضعية فيباريتا كاراني، الدورة الدموية وتُقلل من الانزعاج الهضمي. يستلقي الشخصِ على ظهره مع رفع الساقين على الحائط. من فوائد ممارسة هذا التمرين تهدئة الأمعاء وتقليل التوتر وتهيئة الجسم للنوم.

وضعية سيتو باندا سارفانغاسانا

تُشغّل وضعية الجسر عضلات الأرداف وأسفل الظهر والجذع. من وضع الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، يتم رفع الوركين مع الضغط على الجذع. يُعزز التمرين عملية الأيض ويُحفز الجهاز الهضمي برفق.

وضعية ديرغا براناياما

إن التنفس البطني في وضع الاستلقاء، أو التنفس الحجابي، طريقة استرخاء قوية. يستلقي الشخص على ظهره مع وضع اليدين على البطن ويتنفس بعمق. ويمكن ثني أو تمديد الساقين. إنه تمرين سهل يُخفض مستوى الكورتيزول ويُدلك الأعضاء الداخلية برفق لتحسين حركة الأمعاء.

سوبتا ماتسيندراسانا على جانب واحد

إنها نفس وضعية التواء العمود الفقري في وضع الاستلقاء، ولكن مع ثني الركبتين وإسقاطهما على جانب واحد. تعزل هذه الوضعية أسفل البطن، وتُطلق الغازات المُتكتلة وتُحفز تدفق الجهاز الهضمي برفق بالضغط.

وضعية بالاسانا

تساعد وضعية الطفل على تمديد أسفل الظهر وتُسطح البطن. يُخفف الانحناء للأمام أثناء الجلوس على الكعبين التوتر المتراكم ويُهدئ الجهاز الهضمي.

وضعية أوتاناسانا

إن الانحناء للأمام أثناء الوقوف، أو وضعية أوتاناسانا، يُطيل الظهر ويضغط على الجهاز الهضمي برفق. إنه يحفز تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يعزز إزالة السموم والتمثيل الغذائي قبل الذهاب إلى السرير.