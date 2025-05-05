منها الجبن.. 8 أطعمة نباتية تعزز مستويات فيتامين B12

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يحتار الكثيرون عند البحث عن خيارات غذائية متعددة أو غير حيوانية لتعزيز مستويات فيتامين B12، الذي يلعب دوراً رئيسياً في وظائف الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي DNA.

إلا أنه يمكن الحصول على مستويات مناسبة من B12 عند تناول الأطعمة التالية:

1. حبوب الإفطار المدعّمة

إذ تعتبر العديد من حبوب الإفطار مدعمة بفيتامين B12، مما يجعلها خياراً رائعاً للنباتيين. ويوصي الخبراء بالتحقق من الملصق على ظهر العبوة للتأكد من احتوائها على 100% على الأقل من القيمة اليومية لفيتامين B12، وفق موقع India Economic Times.

2. الحليب ومنتجات الألبان

كما يعد حليب البقر والجبن والزبادي مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين B12. كما أنها غنية بالكالسيوم والبروتين، مما يدعم العظام والصحة العامة.

3. الحليب النباتي المدعّم

كذلك تعتبر بدائل الألبان عادة مدعمة بفيتامين B12، خاصة حليب الصويا. ويعتبر الحليب النباتي مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية عند تناول اللاكتوز.

4. الزبادي

إلى ذلك، يحتوي الزبادي العادي أو اليوناني على B12 طبيعي بالإضافة إلى البروبيوتيك، الذي يدعم الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات صحية من هذا الفيتامين.

5. الجبن

كما يعد الجبن مصدرا لذيذا لفيتامين B12. ويعد جبن القريش والموزاريلا خيارين شائعين في الأنظمة الغذائية في الكثير من البلدان، حيث يوفران أيضاً البروتين والكالسيوم.

6. الخميرة الغذائية

كذلك تستخدم الخميرة الغذائية المدعّمة غالباً في الوصفات الغذائية لإضفاء نكهة الجبن، وهي غنية بفيتامين B12. ويمكن رشها على الفشار أو المعكرونة أو السلطات للحصول على نكهة لذيذة.

7. التوفو المدعّم

وتحتوي أيضا بعض أنواع التوفو على الفيتامين B12. وتشكل خيار بروتين نباتي رائع.

8. الفطر

هذا وتتضمن بعض أنواع الفطر، مثل الشيتاكي، رغم عدم احتوائها على نسبة عالية من B12 بشكل طبيعي، كميات صغيرة منه. ويمكن أن تساهم في تحسين مستويات هذا الفيتامين عند تناولها بانتظام مع الأطعمة المدعّمة.