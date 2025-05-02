لحرق دهون البطن.. 5 عادات بسيطة فور الاستيقاظ من النوم

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يبدو أن بعض العادات الصحية البسيطة تساعد على زيادة النشاط البدني بل حتى التخلص من دهون البطن العنيدة.

فلا داعي للحمية المعقدة أو التمارين الشاقة فور الاستيقاظ من النوم، إنما يمكن التركيز على 5 عادات سهلة ولكن فعّالة، مع دمجها في روتينك الصباحي.

إذ قد تساعدك تلك التمارين على خسارة دهون البطن بشكل أسرع، وفق ما نقله موقع onlymyhealth.

اشرب كوبا من الماء

فعند الاستيقاظ، يكون جسمك غالبا في حالة جفاف خفيف. لذا فإن شرب كوبا من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يساعد في تنشيط عملية الأيض (التمثيل الغذائي).

إذ حين تكون عملية الأيض أسرع، يحرق جسمك سعرات حرارية أكثر خلال اليوم، ما يُسهم في فقدان الدهون، بما في ذلك دهون البطن.

وفي بعض الأحيان، قد تظن أنك جائع بينما تكون في الحقيقة عطشان، لذا فإن الترطيب الجيد يمكن أن يمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية لاحقا.

التعرض لضوء الشمس

إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن جسم الإنسان يمتلك ساعة بيولوجية طبيعية تُعرف بإيقاع الساعة البيولوجية، ويساعد ضوء الشمس في تنظيم هذا الإيقاع.

لضا قد يساعج التعرّض للضوء الطبيعي في وقت مبكر من اليوم، حتى لو لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط، في ضبط هذه الساعة. وهذا بدوره يُحسّن من جودة النوم، والنوم الجيد مرتبط بإدارة الوزن بشكل صحي. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن ضوء الشمس في الصباح قد يؤثر بشكل مباشر على تخزين الدهون.

الحركات الخفيفة لبضع دقائق

ولا تحتاج إلى تمرين مكثف مباشرة بعد الاستيقاظ.. فالحركة الخفيفة يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

لذا يمكنك القيام بجولة قصيرة في المنزل، أو بعض تمارين التمدد البسيطة، أو بضع دقائق من اليوغا لتنشيط عضلاتك وتحفيز الدورة الدموية.

فحتى الأنشطة الخفيفة يمكن أن تساهم في حرق بعض السعرات الحرارية الإضافية، كما تجعلك تشعر بمزيد من النشاط، مما قد يحفزك على التحرك أكثر خلال اليوم.

التنفس العميق

إلى ذلك، أكدت العديد من الدراسات أن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة دهون البطن. فعندما تكون متوترا، يفرز جسمك هرمونا يُدعى الكورتيزول، والذي يمكن أن يُشجّع على تخزين الدهون في منطقة البطن. لذلك، يساعد تخصيص بضع دقائق للتنفس العميق مباشرة بعد الاستيقاظ، في خفض مستويات التوتر.

إذا ابحث عن مكان هادئ، أغمض عينيك، وركّز على تنفسك أثناء الشهيق والزفير. فحتى 5 دقائق من التنفس العميق والبطيء يمكن أن تُحدث فرقًا في شعورك، وقد تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق أهدافك في خسارة الدهون.

تناول فطورا غنيا بالبروتين

كما أن اختيار فطور غني بالبروتين يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

كما يساعد البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

لذا فكر في خيارات مثل البيض، أو الزبادي اليوناني مع التوت. فالفطور المتوازن والمليء بالبروتين يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات غذائية صحية طوال اليوم، وهو عنصر أساسي في التخلص من دهون البطن.