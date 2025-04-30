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تزيد خطر الوفاة المبكرة.. دراسة تحذر من هذه الأطعمة!

30
APRIL
2025
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أفادت دراسة حديثة أن الأطعمة فائقة التصنيع مثل الوجبات الجاهزة واللحوم المعالجة والمشروبات المحلاة تزيد معدلات الوفاة المبكرة حول العالم.
 
وأظهرت الدراسة، المنشورة في "المجلة الأميركية للطب الوقائي"، أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأغذية فائقة التصنيع ترتبط بارتفاع خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 3%.
 
وبحسب الدراسة، تتراوح نسبة الوفيات المبكرة التي يمكن ربطها بهذه الأغذية بين 4% في الدول ذات الاستهلاك المنخفض، مثل كولومبيا حيث تشكل 15% من إجمالي السعرات الحرارية، إلى 14% في الدول ذات الاستهلاك المرتفع، مثل الولايات المتحدة، إذ تتجاوز 50% من السعرات الحرارية.
 
وتشير البيانات إلى أن الدول النامية تشهد تسارعاً خطيراً في معدلات استهلاك هذه الأغذية، مما ينذر بزيادة عبء الوفيات فيها خلال السنوات المقبلة.
 
من جانبه، أكد المؤلف الرئيسي للدراسة، إدواردو أوجوستو فرنانديز نيلسون، أن هذه الأغذية تؤثر على الصحة بشكل يتجاوز مجرد احتوائها على نسب عالية من العناصر الضارة، "فالتغيرات الكيميائية التي تطرأ على الطعام أثناء المعالجة الصناعية، بالإضافة إلى المكونات الاصطناعية مثل الملوِّنات والمنكِّهات والمحليات والمواد الحافظة، تخلق مركبات ضارة لا توجد في الطبيعة".
 
وأطلق الباحثون نداءً عاجلاً لتنفيذ سياسات عامة شاملة، تشمل تنظيم استخدام الإضافات الصناعية، وتشجيع إنتاج الأطعمة الطازجة، مع تنفيذ برامج توعوية موسَّعة، ووضع بطاقات تحذيرية مشابهة لتلك المستخدمة في منتجات التبغ.
 
كما اقترح الخبراء حلولاً عملية للحد من هذه الأزمة الصحية العالمية، تتمثل في العودة للأنماط الغذائية التقليدية القائمة على الأطعمة الطازجة، وتشجيع الطبخ المنزلي، ودعم المزارعين المحليين، وتطوير بدائل صحية للأغذية المصنَّعة.
 
ما هي الأغذية فائقة التصنيع؟
يذكر أن الأغذية فائقة التصنيع منتجات غذائية جاهزة للأكل، أو التسخين، يتم إنتاجها صناعياً من مكونات مستخلَصة، أو مصنَّعة كيميائياً مع إضافة الحد الأدنى من المكونات الطازجة.
 
كما تشمل تلك الأغذية مجموعة واسعة من المنتجات مثل المشروبات الغازية، والعصائر الصناعية، والوجبات السريعة الجاهزة، والحلويات، والوجبات الخفيفة المعبأة، واللحوم المصنَّعة كالنقانق، والبرجر، ومنتجات المخابز الصناعية، والوجبات المجمَّدة الجاهزة، وبدائل الألبان الاصطناعية.
 
ويرتبط الإفراط في استهلاك هذه الأغذية بعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة، والتي تتجاوز السمنة لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين والجلطات، والسمنة المفرطة بمختلف درجاتها، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان خاصة سرطان القولون والثدي، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والعصبية مثل الاكتئاب والقلق، وأمراض الكبد الدهني غير الكحولي، وأمراض الكلى المزمنة.
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