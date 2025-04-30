منها الامتنان.. عادات صباحية قد تكون أفضل من التأمل

A + A -

تساعد عادات الصباح على تخفيف التوتر وزيادة صفاء الذهن وبدء اليوم بعقلية هادئة وإيجابية.

ووفق موقع WIO News، يمكن أن تكون العادات التالية أفضل من ممارسة التأمل في بعض النواحي:

1. تدوين اليوميات الصباحية

يمكن للمرء في الصباح تجربة تدوين ما تعلمه بالأمس، إذ تمنح هذه العادة السهلة هدوءاً وصفاء ذهنياً وسكينة أكثر من التأمل.

2. تحديد الأهداف اليومية

يمكن في الصباح الباكر، تدوين الأفكار والأهداف والأمنيات والمشاعر والنوايا لليوم الجديد. وستساعد تلك العادة على بدء اليوم بنشاط وإيجابية.

3. إظهار الامتنان

يمكن أن يحاول الشخص كتابة الأشياء التي يشعر بالامتنان لها في الصباح. كما يمكنه إلقاء التحية أو بعث رسائل قصيرة للأشخاص الذين يشعر بالامتنان لهم.

حيث تحوّل هذه العادة التركيز من التوتر إلى الرضا، وتحسن الحالة المزاجية والنفسية.

4. تحديد أولويات اليوم

إذا واظب الشخص على كتابة أهم 3 مهام يرغب في إنجازها كل صباح، فسيحقق مستويات أعلى من التركيز وتجنب التشتيت والقدرة على الإنجاز وزيادة الإنتاجية.

5. ممارسة تمارين التنفس

تساعد تمارين التنفس الصباحية على تهدئة العقل وتهيئته لمواجهة التحديات. ويمكن الحرص على ممارستها بانتظام لمدة 5-10 دقائق فقط.