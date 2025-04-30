living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منها الامتنان.. عادات صباحية قد تكون أفضل من التأمل

30
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تساعد عادات الصباح على تخفيف التوتر وزيادة صفاء الذهن وبدء اليوم بعقلية هادئة وإيجابية.
 
ووفق موقع WIO News، يمكن أن تكون العادات التالية أفضل من ممارسة التأمل في بعض النواحي:
 
1. تدوين اليوميات الصباحية
يمكن للمرء في الصباح تجربة تدوين ما تعلمه بالأمس، إذ تمنح هذه العادة السهلة هدوءاً وصفاء ذهنياً وسكينة أكثر من التأمل.
 
2. تحديد الأهداف اليومية
يمكن في الصباح الباكر، تدوين الأفكار والأهداف والأمنيات والمشاعر والنوايا لليوم الجديد. وستساعد تلك العادة على بدء اليوم بنشاط وإيجابية.
 
3. إظهار الامتنان
يمكن أن يحاول الشخص كتابة الأشياء التي يشعر بالامتنان لها في الصباح. كما يمكنه إلقاء التحية أو بعث رسائل قصيرة للأشخاص الذين يشعر بالامتنان لهم.
 
حيث تحوّل هذه العادة التركيز من التوتر إلى الرضا، وتحسن الحالة المزاجية والنفسية.
 
4. تحديد أولويات اليوم
إذا واظب الشخص على كتابة أهم 3 مهام يرغب في إنجازها كل صباح، فسيحقق مستويات أعلى من التركيز وتجنب التشتيت والقدرة على الإنجاز وزيادة الإنتاجية.
 
5. ممارسة تمارين التنفس
تساعد تمارين التنفس الصباحية على تهدئة العقل وتهيئته لمواجهة التحديات. ويمكن الحرص على ممارستها بانتظام لمدة 5-10 دقائق فقط.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout