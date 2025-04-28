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5 فواكه غنية بالألياف.. أكثر من وعاء مليء بالشوفان

28
APRIL
2025
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دائماً ما تحتاج الأجسام للمزيد من الألياف. فرغم أنه من المفترض أن يستهلك الأشخاص من 28 إلى 34 غراماً من الألياف يومياً، إلا أن أقل من 1 من كل 10 أشخاص فقط يصلون إلى تلك المعدلات، وفق موقع Eating Well.
 
إذ يؤدي عدم تناول قدر كافٍ من الألياف إلى التسبب في مشاكل لصحة الهضم، فضلاً عن أن الألياف تساعد على الحماية من زيادة الوزن ويمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المزمنة، بما يشمل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.
 
وبطبيعة الحال، يمكن للحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان أن تساعد. فعلى سبيل المثال، يوفر نصف كوب من الشوفان الجاف 4 غرامات من الألياف. بيد أن هناك فواكه تحتوي على ألياف أكثر من وعاء من دقيق الشوفان.
 
فالفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وتوصي وزارة الزراعة الأميركية بتناول حوالي كوبين يومياً للنساء وكوبين للنصف للرجال (وإذا كان الشخص من محبي الفاكهة المجففة، فإن نصف كوب من الفاكهة المجففة يعادل كوباً واحداً من الفاكهة الطازجة).
 
1. الأفوكادو
حبة أفوكادو توفر 10 غرامات من الألياف.
 
من الناحية الصحية، يمكن أن يكون الأفوكادو معروفاً بغناه بالدهون المفيدة للقلب. لكن يمكن أن تكون أليافه بنفس القدر من الأهمية للصحة، خاصة صحة الأمعاء. فالأبحاث تكشف أن الألياف الموجودة في الأفوكادو يمكن أن تشجع نمو البكتيريا المعوية الجيدة، ما يؤدي بدوره إلى إنتاج مركبات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تغذي الأمعاء وتحميها من الالتهاب.
 
2. التوت الأسود
كوب من التوت الأسود يوفر 8 غرامات من الألياف.
 
تحتوي جميع أنواع التوت على نسبة عالية من الألياف، غير أن التوت الأسود يعتبر من بين الأفضل على الإطلاق. كما أنه مليء بالعناصر الغذائية والمركبات التي تعزز الصحة، بما يشمل مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والإيلاغيتانين والفلافونول. وتساعد هذه المركبات القوية في تعطيل الجذور الحرة المسببة للأمراض المرتبطة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان.
 
فضلاً عن أن الفيتامين C الموجود بكثرة في التوت الأسود (حوالي ثلث الاحتياجات اليومية لكل كوب) يوفر المزيد من العمل المضاد للأكسدة، بالإضافة إلى تعزيز امتصاص الحديد.
 
3. التوت الأحمر
كوب من التوت الأحمر يوفر 8 غرامات من الألياف.
 
مثل التوت الأسود، يعتبر التوت الأحمر من بين الفواكه التي تحتوي على أعلى نسبة من الألياف. كما أنها مليئة بالأنثوسيانين الواقي والفلافانول والإيلاغيتانين.
 
وقد كشفت نتائج إحدى الدراسات، التي ركزت على تأثير استهلاك التوت على مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، أن تناول كوب إلى كوب ونصف من التوت الأحمر يومياً ربما يكون له تأثيرات مفيدة على نسبة الغلوكوز في الدم والأنسولين والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
 
4. الكمثرى
ثمرة كمثرى متوسطة الحجم توفر 6 غرامات من الألياف.
 
تحتوي ثمرة كمثرى واحدة على ما يقارب 20% من القيمة اليومية للألياف، وهو ما يزيد بنسبة 30% من حوالي 4 غرام من الألياف الموجودة في التفاحة المتوسطة.
 
5. الرمان
كوب من الرمان يوفر 7 غرامات من الألياف.
 
إن حبات الرمان السمينة مليئة بالألياف. ومثل أبناء عمومته من التوت، فإن الرمان من المغذيات الكبيرة. فهو غني بالمواد الكيمياوية النباتية، بما يشمل الأنثوسيانين والعفص والفلافونويد، والتي ثبت أنها تمارس خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وتحمي من أمراض القلب.
 
كما تكشف الأبحاث أن الرمان يحتوي على مركبات تسمى البوليفينول التي تساعد على تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية، لذا فهو مفيد لصحة الأمعاء أيضاً.
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