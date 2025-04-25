بينها منزوعة الكافيين.. مشروبات تجنبها قبل النوم

A + A -

يمكن لبعض المشروبات - خاصة إذا كان الشخص يتناولها قبل النوم مباشرة - أن تُعيق راحته، وتتسبب في مشكلات من بينها اختلال الإيقاع اليومي وارتفاع نسبة السكر في الدم أو التسبب في الأرق.

غير أن الخبر السار هو أن فهم كيفية تأثير مكونات معينة في المشروبات على النوم يُسهّل من الإقدام على إجراء تغييرات بسيطة ومدروسة تساعد على الاسترخاء بسلاسة وتجعل الشخص يشعر بمزيد من الانتعاش بحلول الصباح، وفق موقع Real Simple، كما يلي:

1. مشروبات غنية بالكافيين

تعيق المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي الأسود والأخضر ومشروبات الطاقة، النوم عن طريق منع الأدينوزين، وهو مركب يتراكم تدريجياً في الدماغ على مدار اليوم ويدفع الجسم نحو النوم، حسب أخصائية التغذية، ماديسون ريدر.

كما أضافت أنه "عندما يتدخل الكافيين، فإنه يؤخر إشارة "وقت الاسترخاء". وبدون هذه الإشارة، يمكن أن يبقى الدماغ في حالة يقظة مفرطة، مما يُصعّب الوصول إلى نوم عميق ومنعش".

2. المشروبات منزوعة الكافيين

على عكس ما يعتقده الكثيرون، تحتوي معظم أنواع القهوة والشاي منزوع الكافيين على كميات صغيرة من الكافيين، تتراوح عادة بين 2 و15 ملليغراماً لكل حصة، مما يمكن يؤثر على النوم أو استمراره، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الكافيين.

وقالت ريدر إنه "من الأفضل تناول المشروبات منزوعة الكافيين والاستمتاع بها في وقت مبكر من اليوم".

3. المشروبات السكرية

يمكن أن تسبب المشروبات الغنية بالسكر، سواء كانت طبيعية مثل عصير الفاكهة أو مضافة، مثل الشاي المثلج المحلى أو الشوكولاتة الساخنة، ارتفاعاً سريعاً بمستوى السكر في الدم يتبعه انخفاض حاد، يُعرف باسم نقص سكر الدم التفاعلي.

وأوضحت ريدر أن "هذا الانخفاض المفاجئ يحفز الجسم على إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين لرفع مستوى السكر في الدم"، مبينة أنه "يمكن أن تؤدي هذه الهرمونات إلى شعور بالقلق، أو توقظه في منتصف الليل، أو تجعل النوم أخف وأقل انتعاشاً".

كما يمكن للسكر أن يتداخل مع إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو هرمون النوم الطبيعي، ويمكن أن يزيد من الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام ليلاً. لذا للحصول على نوم هانئ، اقترحت ريدر التوقف عن تناول المشروبات السكرية قبل النوم بثلاث إلى 4 ساعات لإعطاء الجسم وقتاً للهضم والامتصاص، وتثبيت مستويات السكر والأنسولين في الدم قبل النوم.

4. المشروبات الغازية

في حين أن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع المشروبات الغازية مثل الصودا والمياه الغازية، إلا أنها يمكن أن تسبب الانتفاخ وزيادة الضغط على المعدة، وهو أمر غير مثالي عند الاستلقاء.

وقالت أخصائية التغذية آمي ديفيس إنه "يمكن أن يؤثر هذا الانزعاج على النوم - حتى لو كان المشروب خالياً من الكافيين والسكر".

5. المشروبات الحمضية

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الحمضية، مثل عصير الليمون وعصير البرتقال والكومبوتشا، قبل النوم مباشرة إلى اضطراب النوم.

واقترحت ديفيس تخفيف هذه المشروبات بالماء، أو استبدالها بشاي أعشاب ساخن أو بارد، أو شرب الماء المنقوع بالفواكه مثل الخيار.

فيما يزيد الاستلقاء بعد تناول مشروب حمضي مباشرةً من خطر حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصة إذا كان الشخص معرضاً لهذه المشاكل. وختمت ديفيس قائلة إنه "لتقليل خطر ارتجاع المريء، تجنب المشروبات الحمضية قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات على الأقل".