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لا أحمر ولا أخضر.. 10 فوائد صحية مذهلة للشاي الأزرق

22
APRIL
2025
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لا شك في أن دراسات كثيرة كانت تحدّثت عن فوائد الشاي الأخضر والشاي الأحمر على صحة الإنسان، لكن دراسة جديدة أظهرت أثراً لافتاً للشاي الأزرق.
 
 
فما هو هذا المشروب؟
يعتبر الشاي الأزرق الذي يأتي من بتلات زهرة البازلاء الزرقاء، واحداً من أكثر المشروبات التي نالت شهرة واسعة في الأوساط الصحية وفقاً لموقع "إنديا توداي".
 
وأضافت الدراسة أن للمشروب 10 فوائد صحية لها أثر هام جداً على صحة الإنسان، بينها أنه غني بمضادات الأكسدة لاحتوائه على مركبات الأنثوسيانين التي تساعد في حماية الخلايا.
 
أيضا يعزز الوظائف الإدراكية إذ يحتوي على خصائص تحفّز إنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة.
 
كذلك يدعم الشاي الأزرق التحكم بالوزن، إذ يتميّز بسعراته الحرارية المنخفضة وخلوه الطبيعي من الكافيين.
 
وتقول الدراسة أيضا إن الشاي الأزرق يعزز صحة البشرة، حيث يحافظ على تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب. كما أنه مفيد لصحة العينين بسبب الفلافونويدات الموجودة فيه والتي تُحسِّن تدفق الدم إلى العينين.
 
ويتميّز الشاي الأزرق بخصائص مدرّة للبول تساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة، أيضا يساعد في تنظيم مستويات السكر عبر موازنة مستويات الجلوكوز في الدم.
 
ويقال إنه يخفف التوتر والقلق بسبب تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، ويقوي جهاز المناعة بسبب احتوائه على مركّبات داعمة للمناعة. ويعزز نمو الشعر لأنه يساهم بتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.
 
كنز طبيعي يفيض بالقيم الغذائية
يشار إلى أن الشاي الأزرق، يعتبر كنزا طبيعيا يفيض بالقيم الغذائية حيث يحتوي على فيتامينات A, C, E, B1, B2, B6, B5, B7، إلى جانب الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والنياسين، وحمض الفوليك.
 
الشاي الأزرق (iStock)
الشاي الأزرق (iStock)
إضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأزرق على مضادات أكسدة تتفوق على تلك الموجودة في التوت البري.
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