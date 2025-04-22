living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تسّرب كوفيد-19 من مختبر ووهان؟ البيت الأبيض يكشف..

22
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دشن البيت الأبيض، أمس الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يدعم فيها النظرية القائلة بأن فيروس كوفيد-19 نشأ داخل مختبر.
 
وعلى غرار موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس"، تم تسمية الصفحة "لاب ليكس" Lab Leaks، أو "تسريب المختبر". وتعرض الصفحة العنوان بأحرف كبيرة مع صورة للرئيس دونالد ترامب، حيث يقف الرئيس الأميركي بين الكلمتين بوجه صارم.
 
واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن "الفيروس نشأ بشكل طبيعي".
 
وقالت الصفحة أيضا إن هناك الكثير من الأدلة على أن "الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية".
 
وتصدرت صفحة البيت الأبيض 5 نقاط وهي:
 
1-يمتلك الفيروس سمة بيولوجية غير موجودة في الطبيعة.
 
2-تُشير البيانات إلى أن جميع حالات كوفيد-19 ناجمة عن دخول واحد إلى البشر. وهذا يتناقض مع الأوبئة السابقة التي شهدت انتشارًا واسعًا.
 
3-تُعد ووهان موطنًا لأهم مختبر أبحاث "سارس" في الصين، والذي يتمتع بتاريخ حافل في إجراء أبحاث اكتساب الوظيفة (تعديل الجينات وتحفيز الكائن الحي) بمستويات سلامة بيولوجية غير كافية.
 
4-أصيب باحثو معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) بأعراض تشبه أعراض كوفيد في خريف عام 2019، قبل أشهر من اكتشاف كوفيد-19 في السوق.
 
5-وفقًا لجميع المقاييس العلمية تقريبًا، لو كان هناك دليل على أصل طبيعي، لكان قد ظهر بالفعل. لكنه لم يظهر.
 
يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout