كيف تسّرب كوفيد-19 من مختبر ووهان؟ البيت الأبيض يكشف..

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دشن البيت الأبيض، أمس الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يدعم فيها النظرية القائلة بأن فيروس كوفيد-19 نشأ داخل مختبر.

وعلى غرار موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس"، تم تسمية الصفحة "لاب ليكس" Lab Leaks، أو "تسريب المختبر". وتعرض الصفحة العنوان بأحرف كبيرة مع صورة للرئيس دونالد ترامب، حيث يقف الرئيس الأميركي بين الكلمتين بوجه صارم.

واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن "الفيروس نشأ بشكل طبيعي".

وقالت الصفحة أيضا إن هناك الكثير من الأدلة على أن "الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية".

وتصدرت صفحة البيت الأبيض 5 نقاط وهي:

1-يمتلك الفيروس سمة بيولوجية غير موجودة في الطبيعة.

2-تُشير البيانات إلى أن جميع حالات كوفيد-19 ناجمة عن دخول واحد إلى البشر. وهذا يتناقض مع الأوبئة السابقة التي شهدت انتشارًا واسعًا.

3-تُعد ووهان موطنًا لأهم مختبر أبحاث "سارس" في الصين، والذي يتمتع بتاريخ حافل في إجراء أبحاث اكتساب الوظيفة (تعديل الجينات وتحفيز الكائن الحي) بمستويات سلامة بيولوجية غير كافية.

4-أصيب باحثو معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) بأعراض تشبه أعراض كوفيد في خريف عام 2019، قبل أشهر من اكتشاف كوفيد-19 في السوق.

5-وفقًا لجميع المقاييس العلمية تقريبًا، لو كان هناك دليل على أصل طبيعي، لكان قد ظهر بالفعل. لكنه لم يظهر.

يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.