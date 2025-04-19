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خسارة الوزن ليست مؤقتة.. إثبات ميزة جديدة لـ"ملك حرق الدهون"

19
APRIL
2025
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كشفت دراسة علمية حديثة أن عقار "مونجارو"، الذي يوصف بأنه "ملك" حرق الدهون، يساعد في تقليل الوزن بشكل فعّال ومستدام لمدة تصل إلى 3 سنوات، خاصة بين النساء.

وأجرت الدراسة مجموعة من الباحثين الإيطاليين على 700 رجل وامرأة ممن يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، حيث حصل نصف المشاركين على مادة "تيرزيباتي" الفعالة في دواء مونجارو، بينما تلقى النصف الآخر علاجا آخر.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استخدموا الحقن الأسبوعية من "مونجارو" خسروا ما يصل إلى 30 بالمئة من وزنهم خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بـ10بالمئة فقط في مجموعة الدواء الآخر.

وكانت النتائج أكثر وضوحًا لدى النساء، حيث فقدن في المتوسط 31 بالمئة من وزنهن، بينما فقد الرجال حوالي 26 بالمئة.

كما أشار الباحثون إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين استمرت في فقدان الوزن لفترة أطول، إذ وصل 82.7 بالمئة إلى مرحلة ثبات الوزن بين الأسبوع 36 و48، مقارنةً بـ74.5 بالمئة من الرجال الذين بلغوا هذه المرحلة مبكرا.

والأهم، أن 87 بالمئة من المستخدمين حافظوا على فقدان 20 إلى 25 بالمئة من وزنهم الأصلي حتى نهاية الدراسة.

وقال الطبيب لوكا بوسيتو، من جامعة بادوفا والمشرف على الدراسة: "تحليلنا طويل الأمد لمادة تيرزيباتيد يُظهر أن فقدان الوزن بشكل فعّال يمكن أن يستمر حتى ثلاث سنوات لدى مجموعة متنوعة من البالغين".

وكانت دراسات سابقة قد بيّنت أن فعالية مونجارو في إنقاص الوزن تتفوق على "سيماغليوتايد"، المكون الأساسي في حقن أوزيمبيك وويجوفي، وجميعها تنتمي إلى فئة الأدوية المعروفة باسم "ناهضات مستقبلات GLP-1"، والتي تُقلد هرمونات الجهاز الهضمي لتقليل الشهية وإبطاء عملية الهضم.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة كانت قد أثارت الجدل بشأن سلامة هذه الحقن، حيث كشفت صحيفة "الصن" البريطانية في وقت سابق من هذا العام عن وفاة 82 شخصا في المملكة المتحدة بعد استخدام أدوية خسارة الوزن والسكري مثل أوزيمبيك ومونجارو، وفقًا لبيانات وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية .

 

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