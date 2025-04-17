أعراض بسيطة قد تنذر بسرطان الأمعاء.. طبيبة تحذر

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سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، حيث يمثل حوالي 10% من جميع حالات السرطان والسبب الرئيسي الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

كما يصيب بشكل أساسي الأفراد الأكبر سناً، إذ تحدث غالبية الحالات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.

وقد حذرت الدكتورة ميغان روسي، المعروفة باسم "طبيبة صحة الأمعاء"، من أعراض قد تبدو بسيطة لكنها تنذر بسرطان الأمعاء.

فقدان وزن غير مبرر وانتفاخ مستمر

حيث نبهت الأكاديمية بكلية "كينغز" في لندن، والتي تُشارك نصائحها حول تعزيز الصحة، من أعراض مقلقة قد تشير إلى التشخيص الخطير، حسب موقع "آيريش ستار".

وقالت في تحذيرها إن "هناك علامات تحذيرية في الجهاز الهضمي لا يجب تجاهلها: فقدان وزن غير مبرر (5% أو أكثر)، انتفاخ مستمر ومزعج، دم في البراز (قد يظهر باللون الأحمر أو الأسود)، تغيرات غير معتادة في حركة الأمعاء، وتعب لا يتحسن بالراحة".

أهمية الكشف المبكر

كما تحدثت من تجربة شخصية عن التأثير المدمر لسرطان الأمعاء على العائلات، إذ أوضحت أن "الذكرى الأولى لي المتعلقة بالأمعاء لم تكن سعيدة. في أثناء دراستي بالجامعة، تم تشخيص جدتي بسرطان الأمعاء. ورغم خضوعها للعلاج، توفيت بعد فترة قصيرة. هل كان مصيرها سيتغير لو تحدثنا بصراحة أكبر عن العلامات التحذيرية؟ أفكر في هذا كثيراً".

فيما ختمت مؤكدة أهمية الكشف المبكر، قائلة إن "معدلات سرطان الأمعاء تزداد عالمياً، خصوصاً بين المولودين بعد عام 1990"، مبينة أن "أحد الأسباب الرئيسية هو تحولنا من الوجبات التقليدية الغنية بالألياف والأطعمة النباتية، إلى الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة، واللحوم الحمراء والمُصنَّعة، والسكريات المضافة".

يشار إلى أن الدراسات أظهرت أن التحري يمكن أن يخفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ووفياته بفضل الكشف المبكر عن الأورام السابقة للتسرطن وإزالتها. كما يزداد احتمال أن تشفي العلاجات من المرض في مراحله الأولى.