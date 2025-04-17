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أيهما يساعد على إنقاص الوزن.. المشي قبل الأكل أم بعده؟

17
APRIL
2025
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يعتبر المشي بانتظام مفيدا للصحة بشكل عام وللقلب بشكل خاص، لكن يتساءل كثيرون أيهما أكثر فائدة قبل الأكل أم بعده؟
 
فقد وجد الباحثون أن المشي على معدة فارغة يزيد من مستويات الطاقة لديك طوال اليوم ويرفع احتمالية حرق الدهون المخزنة وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز عملية الأيض وبالتالي فقدان الوزن وفقاً لموقع "هيلث" الطبي.
 
لكن المشي مباشرة بعد تناول الطعام أكثر فائدة في إنقاص الوزن، وتحسين الهضم، وضبط مستوى السكر في الدم.
 
ويعتمد اختيار المشي قبل تناول الطعام أو بعده على أهدافك واحتياجاتك الصحية.
 
وإذا كنت تخطط للمشي بعد وجباتك، فعليك القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، خاصة إذا كنت ترغب في استقرار مستويات السكر في الدم أو إنقاص الوزن.
 
ويرتفع مستوى الغلوكوز إلى أقصى حدّ له بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الوجبة. لذا، عليك البدء بالمشي قبل أن يصل مستوى الغلوكوز لديك إلى هذا المستوى لتنظيم سكر الدم.
 
المشي بعد تناول الطعام
أما إذا كنت تخطط للمشي قبل تناول الطعام، فيجب أن تكون وجبتك الغذائية بعد ذلك صحية. فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص قد يتخذون خيارات غذائية غير صحية إذا تناولوا الطعام بعد التمرين، لأنهم يعدّونه مكافأة بعد المجهود.
 
وإذا لم تكن مستعداً للمشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام، فامش لأطول فترة ممكنة، لأنه قد أظهرت الأبحاث أن المشي لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق فقط قد يكون مفيداً لك.
 
وإذا كنت تمشي للوقاية من داء السكري أو لإدارة داء السكري من النوع الثاني، فحدد هدفاً بـ10000 خطوة يومياً إن أمكن.
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