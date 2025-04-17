ستخدموه بحكمة.. دراسة: اختبار طبي شائع مرتبط بـ5% من حالات السرطان

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تُعدّ الأشعة المقطعية (CT Scan) أداة طبية شائعة للحصول على صور داخلية للجسم وتشخيص الحالات الخطيرة، لكنها قد تحمل خطرًا خفيًا.

فقد كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو أن الأشعة المقطعية قد تكون مسؤولة عن نحو 5% من إجمالي تشخيصات السرطان سنويًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجامعة.

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وقالت الدكتورة ريبيكا سميث-بندمان، أخصائية الأشعة وأستاذة في الجامعة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، لموقع "Fox News Digital": "رغم وجود بعض هامش الخطأ، إلا أن ذلك لا يؤثر على الاستنتاج الرئيسي: نسبة صغيرة لكنها مهمة من السرطانات مرتبطة بالأشعة المقطعية، ويمكن تقليل هذه النسبة".

وأظهرت التقديرات أن التعرض للإشعاع المؤين الناتج عن الأشعة المقطعية يعادل في خطورته عوامل أخرى مثل استهلاك الكحول وزيادة الوزن.

وقام الباحثون بتحديث تحليل سابق استند إلى بيانات عام 2023، شملت عدد الفحوصات، وأنواعها، وجرعات الإشعاع المستخدمة، من أجل تقدير عدد السرطانات المستقبلية الناجمة عن هذه الفحوصات. وخلصوا إلى أن نحو 103,000 حالة سرطان مستقبلية في الولايات المتحدة قد تُعزى إلى الأشعة المقطعية التي أُجريت في عام 2023، معظمها لدى البالغين بين 50 و69 عامًا.

وأضافت سميث-بندمان: "استخدمنا نموذجًا معتمدًا لتقدير مخاطر السرطان، وأجرينا تحليلات حساسية للتأكد من دقة النتائج.. لكن تظل دقة الاستنتاجات مرهونة بصحة البيانات المستخدمة".

خطر أكبر على الأطفال والرضّع

كما أكدت أن الخطر الأكبر للإصابة بالسرطان يظهر عند الأطفال والرضّع، إذ تزداد احتمالية إصابتهم بالمرض بمعدل 10 أضعاف مقارنة بالفئات الأخرى. ومع ذلك، فإن البالغين يخضعون لأكبر عدد من الفحوصات، ما يجعلهم يشكّلون العبء الأكبر في إجمالي الإصابات.

ووفقًا للدراسة، فإن أنواع السرطان الأكثر شيوعًا المرتبطة بالأشعة المقطعية تشمل سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان الدم، وسرطان الثدي.

وقد نُشرت الدراسة في "JAMA Internal Medicine" في 14 أبريل، وحظيت بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

وقالت سميث-بندمان "في العديد من الحالات، تكون الأشعة المقطعية الخيار الأمثل لتحقيق تشخيص دقيق وسريع.. لكن استخدامها ما زال في تزايد، بما في ذلك ارتفاع في الفحوصات التي تُجرى دون مبرر طبي واضح، وهو ما يُعرف بالتصوير منخفض القيمة".

وأوصى الباحثون بتجنب إجراء الأشعة المقطعية عند عدم الضرورة لتقليل المخاطر، واقترحوا أيضًا تقليل جرعة الإشعاع المستخدمة عند الحاجة للفحص.

استخدام أقل جرعة ممكنة

وقالت: "الجرعة المستخدمة في بعض الأشعة المقطعية قد تكون أعلى من اللازم، لذلك يُنصح المرضى بسؤال مقدمي الرعاية أو الفنيين عن استخدام أقل جرعة ممكنة".

وشددت سميث-بندمان في الختام على أهمية الحوار بين المرضى وأطبائهم حول جدوى إجراء الفحص، والنظر في بدائل مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي.

واختتمت "إذا كانت الأشعة المقطعية ضرورية بوضوح، فإن فوائدها تتفوق على مخاطرها... أما إذا لم تكن كذلك، فالأفضل تجنبها تمامًا".

وفي تعليق خارجي، قالت الدكتورة نيكول سافير، أخصائية الأشعة والمساهمة الطبية في "Fox News"، والتي لم تشارك في الدراسة "لطالما دعوت إلى الاستخدام الحكيم للتصوير الطبي، مؤمنة بأن القليل قد يكون أفضل فيما يخص رعاية المرضى". وأضافت "هذه الدراسة تُعيد التأكيد على ما يعرفه كثيرون في المجتمع الطبي: التصوير أداة قوية، لكنها ليست خالية من المخاطر".

وأشارت سافير إلى أن عدد السرطانات الناتجة عن التصوير الطبي قد يكون أعلى مما ورد في الدراسة، لافتةً إلى أن بعض الحالات قد تمر دون ملاحظة بسبب طول فترة ظهور الأعراض، أو تعدد العوامل المتسببة، إلى جانب أن الدراسة لم تشمل الأشعة السينية أو الإجراءات الأخرى الموجهة بالتصوير.

وأنهت بالتحذير من أن الاستخدام المتزايد للتصوير، خصوصًا بين الشباب، يعني أن التعرض التراكمي للإشعاع على مدى الحياة بات مسألة جدية تتطلب الانتباه.