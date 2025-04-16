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شاي المورينغا والشاي الأخضر.. إليك فوائد كل منهما

16
APRIL
2025
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من المعروف أن الشاي الأخضر له العديد من الفوائد الصحية، فيما يعتبر شاي المورينغا أحد المنافسين الأقوياء له.
 
إذ يحتوي شاي المورينغا على فيتامينات ومعادن أساسية، بما يشمل الحديد والكالسيوم، بينما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تدعم الصحة العامة والعافية، وفق موقع Economic Times.
 
قوة مضادات الأكسدة
يشتمل شاي المورينغا على الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، بينما الشاي الأخضر غني بالغالوكاتشين غالاتي EGCG، وكلاهما مضاد أكسدة قوي يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز الصحة العامة.
 
محتوى الطاقة والكافيين
يوفر الشاي الأخضر دفعة طبيعية من الكافيين، مما يحسن التركيز والتمثيل الغذائي، بينما يُعد شاي المورينغا بديلاً خالياً من الكافيين، ويوفر طاقة مستدامة دون الشعور بالتوتر أو الإرهاق.
 
إنقاص الوزن
يعمل الشاي الأخضر على تحفيز عملية التمثيل الغذائي من خلال توليد الحرارة، بينما يدعم شاي المورينغا عملية الأيض وتنظيم سكر الدم، مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي ومستدام.
 
صحة القلب
يدعم شاي المورينغا صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم، بينما يخفض الشاي الأخضر مستوى الكوليسترول الضار LDL ويحسن وظائف القلب والأوعية الدموية بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها.
 
دعم الجهاز المناعي
يقوي شاي المورينغا المناعة بفضل فيتامين C والحديد، بينما تساعد البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر على مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات وتعزيز مرونة الجهاز المناعي بشكل عام.
 
صحة الجهاز الهضمي
يُزيل شاي المورينغا السموم ويدعم صحة الأمعاء، بينما يحسن الشاي الأخضر عملية الهضم، مما يقلل الانتفاخ والانزعاج، وبالتالي يعزز صحة الجهاز الهضمي.
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