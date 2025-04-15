إذا كنت تتذكرها.. 9 أشياء تكشف معلومة مهمة عن عقلك

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أحياناً يُنظر إلى التقاعد على أنه وقت للهدوء والاسترخاء. فيما يعتبر البعض أن المتقاعدين يبدأون أحياناً في فقدان العديد من مهاراتهم وقدراتهم الذهنية.

لكن دراسة جديدة بينت أنه في حال كان المتقاعد يحتفظ بذكريات معينة يفقدها الكثيرون مع مرور الوقت، فلا شك أن عقله بات أكثر حدة، وفق ما نقل موقع Daily Motivation New.

وفيما يلي 9 أشياء إذا كان الشخص لا يزال يتذكرها، فهذا يعني أن عقله أكثر حدة من معظم المتقاعدين:

1. رقم هاتف منزل العائلة

قبل الهواتف الذكية، كان من المعتاد حفظ أرقام الهواتف. وإذا كان الشخص لا يزال قادراً على تذكر رقم هاتف العائلة القديم، فربما يكون أفضل حالاً من كثيرين في نصف عمره.

2. أسماء أصدقاء الطفولة والمراهقة

هناك شعور دافئ بالحنين إلى الماضي عندما يخطر ببال المرء اسم ينتمي لمرحلة طفولته أو سنوات المراهقة. إذ ربما يتذكر زميل سكن من شقته الأولى أو زميلًا من تلك الوظيفة الأولى بعد التخرج.

غير أن الأمر لا يقتصر على تذكر الأسماء فحسب، بل يتعلق أيضاً بالحفاظ على الصلة العاطفية المرتبطة بها.

3. تصميم منزل الطفولة

يتمتع البعض بالقدرة على تذكر منزل الطفولة، إذ يترسخ كل تفصيل في ذاكرتهم، كل نافذة وزاوية وصرير أرضية. وإذا كان الشخص يحتفظ بتلك "المخططات" الذهنية، فهذا يشير إلى أنه يتميز بقدرة على تذكر معلومات مكانية معقدة.

وحسب الخبراء فإن رسم الخرائط الذهنية للأماكن المألوفة يساعد على إنجاز جميع أنواع المهام مع التقدم في العمر.

4. كلمات أغنية قديمة

قد يقوم الشخص، عندما يستمع لأغنية كلاسيكية على الراديو، بترداد الكلمات، حتى لو لم يسمعها منذ سنوات. حيث تبدو وكأنها مخزنة في خزنة ذهنية خفية.

وتعد تلك الميزة علامة على ذكاء فطري. ويشرح علماء النفس أن الموسيقى ترسخ الذكريات بطريقة خاصة، وغالباً ما تربطها بمشاعر وتجارب من الماضي.

5. عنوان أول مسكن

إذا كان الشخص قد تنقل بين أكثر من مسكن وفي مدن مختلفة وما زال يتذكر تفاصيل عنوان أول منزل له بالضبط، حتى لو لم يتوجه إليه منذ عقود، فهذا يدل على أن عقله بارع في حفظ المعلومات الواقعية حتى في الأمور البسيطة.

6. تفاصيل هواية قديمة

ربما كان الشخص يوماً ما من هواة مراقبة الطيور أو العزف على الساكسفون. وإذا كان لا يزال قادراً على تذكر الخطوات أو الفروق الدقيقة لتلك الهواية القديمة، فإن ذاكرته تعمل بجد.

إذ يمكن للذاكرة الإجرائية - كتذكر كيفية القيام بشيء ما مثلاً - والذاكرة العرضية - مثل تذكر آخر مرة فعل فيها ذلك - أن تتحد للحفاظ على المعرفة حية.

7. قصص طريفة من الماضي

يتداول الكثيرون حكايات في التجمعات العائلية. إذا كان الشخص قادراً على سردها بتفاصيلها الدقيقة - مع خاتمتها - فإن عقله يحتفظ بذاكرة سردية.

حيث تتضمن ذاكرة السرد ربط الأحداث معاً بطريقة متماسكة، وغالباً ما تكون مصحوبة بتيارات عاطفية تجعلها أكثر رسوخاً في الذاكرة.

8. عيد ميلاد صديق عزيز

يمكن أن تتلاشى التواريخ والأرقام مع التقدم في العمر. لكن إذا كان الشخص لا يزال تتذكر عيد ميلاد ذلك الصديق القديم - أو يوم ميلاد حفيده الأول - فهذا يدل على قوة ذاكرته بشكل ملحوظ.

9. معلومات عامة من عقود مضت

يمكن أن يتذكر الشخص أي معلومة غامضة من وظيفة سابقة، أو معلومة عامة من المدرسة الثانوية تعلمها ولا يبدو أن أحداً يتذكرها.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه دليل على أن عقله يتمسك بالمعرفة بشكل فولاذي. فالقدرة على الاحتفاظ بالتفاصيل البسيطة قد تعني أن عقل الشخص بارع في دمج المعلومات واسترجاعها لاحقاً. وبالتالي فهي علامة على أنه شكّل مسارات عصبية قوية للتذكر.