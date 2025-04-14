11 نصيحة بسيطة للحفاظ على صحة الكبد

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يلعب الكبد دورًا هامًا في الحفاظ على التوازن الهرموني وتنظيم عملية الأيض ودعم الهضم، لذا من الضروري اتباع أنماط غذائية ونمط حياة صحي يدعم صحة الكبد.

وبحسب ما نشره موقع Hindustan Times، نصحت خبيرة التغذية براتيما ناغاراج، بخطوات بسيطة للحفاظ على صحة الكبد، وقالت ناغاراج "إذا كان الشخص يشعر بالانتفاخ والخمول وعدم القدرة على إنقاص الوزن، أو كانت المرأة تعاني من متلازمة ما قبل الحيض، أو مشاكل هرمونية، أو اضطرابات في الدورة الشهرية، أو حب الشباب، أو تقلبات الحالة المزاجية، أو أورام ليفية أو أكياس أو أي علامات أخرى على هيمنة هرمون الإستروجين"، فإن الكبد يحتاج بشدة إلى اتباع النصائح التاليةِ:

1. تناول الخضراوات الصليبية

لأنها غنية بمركبات الكبريت، تدعم خضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والكرنب عملية إزالة السموم من الكبد واستقلاب الإستروجين.

2. تناول أعشاب مفيدة

يمكن دعم عملية إزالة السموم من الكبد بالأعشاب الطبية مثل شوك الحليب والهندباء وعرق السوس والكركم.

3. ماء الليمون الدافئ

يُحفز بدء اليوم بتناول ماء الليمون الدافئ وظائف الكبد، ويُساعد على الهضم، ويساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

4. التخلص من مُسببات إجهاد الكبد

يُرهق الكافيين والسكر والأطعمة المُصنعة والوجبات السريعة الكبد، مما يُبطئ عملية إزالة السموم ويُسبب الالتهاب.

5. شرب كميات كافية من الماء

يُساعد شرب 2-3 لترات (8-12 كوبًا) من الماء يوميًا على طرد السموم بفعالية، مما يُحافظ على وظائف الكبد على النحو الأمثل.

6. التعرق

يعزز التعرق من خلال التمارين الرياضية أو ساونا الأشعة تحت الحمراء عملية إزالة السموم، مما يساعد الكبد على التخلص منها عبر الجلد.

7. الصيام طوال الليل

يسمح الصيام لمدة 12 ساعة على الأقل للكبد بالراحة والتجدد وإزالة السموم بكفاءة، ما يحسن الصحة الأيضية بشكل عام.

8. تقليل السموم

ينبغي اختيار الأطعمة العضوية ومنتجات التنظيف والعناية بالبشرة الطبيعية لتقليل العبء الزائد على الكبد من السموم البيئية.

9. تناول الألياف

تساعد الألياف الموجودة في الخضراوات والفواكه والبذور على ربط السموم والهرمونات، مما يدعم صحة الأمعاء وحركة الأمعاء ويسهل التخلص من السموم، مما يخفف من عبء عمل الكبد.

10. كمادات زيت الخروع

يمكن وضع كمادات زيت الخروع على الكبد لتعزيز الدورة الدموية ودعم عملية إزالة السموم وتقليل الالتهابات وتحسين وظائف الكبد.

11. تناول عناصر أساسية للكبد

يعتمد الكبد على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والنحاس وفيتاميناتA و CوD وE. إن تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية، مثل الخضراوات الورقية والحمضيات والمكسرات والبذور والبيض والبروتينات الحيوية، يؤدي إلى تعزيز عملية إزالة السموم، وحماية خلايا الكبد وتحسين وظائف الكبد.