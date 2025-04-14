8 عادات يومية لأشخاص بلياقة بدنية جيدة دون ارتياد صالات الرياضة

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عندما ترى أشخاصًا يتمتعون بلياقة بدنية عالية، ربما تظن أنهم مدمنو صالات رياضية. وإذا كان أحدهم يركض كل صباح، فيمكن أن تظن أنه مهووس باللياقة البدنية. لكن، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Daily Motivation News، أنه في الواقع لا يكون هذا هو الحال دائمًا. في الواقع، إن بعض أكثر الأشخاص لياقةً لا يذهبون إلى الصالات الرياضية على الإطلاق، إنما هم يحافظون فقط على العادات اليومية الثمانية التي تحافظ على لياقتهم البدنية، كما يلي:

1. كوب من الماء صباحًا

إن الترطيب هو الأساس ولكن لا يقتصر الأمر على إرواء العطش فحسب، إنما شرب الماء أول شيء في الصباح يُنشّط عملية الأيض، مما يُسهّل على الجسم هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

2. فترات قصيرة من النشاط

يمكن أن يكون الحفاظ على اللياقة البدنية بسيطًا كإدخال فترات قصيرة من النشاط إلى اليوم. يمكن البدء باستخدام الدرج بدلًا من المصعد. أو إيقاف السيارة بعيدًا قليلاً عن المكتب ليضطر الشخص إلى المشي أكثر. كما أن ممارسة بعض تمارين التمدد الخفيفة خلال استراحات القهوة، يمكن أن يساعد.

3. الأولوية للنوم

إن النوم ليس مجرد شعور بالراحة والانتعاش، بل هو جزء أساسي من الحفاظ على صحة الجسم. عندما ينام الشخص فإنه جسمه يدخل في وضع الإصلاح، فتُعالج الخلايا التالفة، ويُعزز جهاز المناعة، ويتم إعادة شحن الطاقة. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم هرمونات الجوع، مما يعني أن النوم الجيد ليلًا يُمكن أن يُساعد في التحكم في الشهية ويمنع من الإفراط في تناول الطعام.

4. اختيارات ذكية للطعام

ينبغي أن يدرك الشخص ببساطة أهمية تغذية جسمه بالنوع المناسب من الطعام. يُفضل تناول الأطعمة الكاملة على المصنعة، والإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة، مع الحرص على الحصول على ما يكفي من البروتين لدعم أنماط الحياة النشطة.

5. الاهتمام بالصحة النفسية

يؤكد الخبراء على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية، سواء من خلال ممارسة التأمل أو تدوين اليوميات أو حتى مجرد تخصيص بضع دقائق من يومي للتنفس والاسترخاء. يحتاج العقل إلى عناية تعادل العناية بالجسد.

6. عدم تتبع اللياقة البدنية

في عالمٍ يعج بابتكارات التكنولوجيا باستمرار، من السهل أن يركز الشخص على الأرقام وعدد الخطوات والسعرات الحرارية. لكن المهم هو أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية ولا يرتادون الصالات الرياضية لا يهتمون بهذه الأرقام. إنهم يستخدمون أجهزة تتبع اللياقة البدنية كأداة، لكنهم لا يسمحون لها بأن تُملي عليهم ما يفعلونه في حياتهم. إنهم ينصتون لأجسادهم.

7. الثبات

كما يدرك الأشخاص، الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية والذين لا يذهبون إلى الصالات الرياضية، أن المواظبة بثبات على ممارسة نشاط بدني بسيط أهم من إجراء تغييرات جذرية أو توقع نتائج سريعة. إنهم يُركزون على عادات صغيرة ومستدامة يُمكنهم الالتزام بها على المدى الطويل.

8. الاستمتاع بالروتين اليومي

إن سر الحفاظ على لياقة بدنية جيدة دون الحاجة للذهاب إلى النادي الرياضي، يتلخص في إيجاد نوع من النشاط البدني يستمتع به المرء حقًا. إذا كان يحب ما يفعله، فلن يبدو الأمر مملًا. بل سيكون شيئًا يتطلع إليه، شيئًا يُضفي البهجة على يومه. يجب اختيار نشاط يحبه الشخص لدمجه في روتين حياته اليومي كي يستمتع به ويستمر في أدائه بحماس.