سبب عبقري سيجعلك تعيد استخدام ماء سلق البيض

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قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الحقيقة هي أن ماء سلق البيض غني بالمعادن وله فوائد أكثر مما يظن البعض.

فبحسب ما نشره موقع "تيبس أند تريكس" Tips and Tricks، يمكن إعادة استخدام ماء سلق البيض في أغراض مفيدة بشكل مدهش بدلًا من سكبه في البالوعة.

إن الأمر لا يقتصر على توفير القليل من الماء، إنما هناك شيء مميز في هذا السائل بعد السلق. ويحمل السائل إمكانيات غير متوقعة ربما تجعل البيئة المحيطة أكثر خضرة، بشكل طبيعي وبدون مكونات أو تكاليف إضافية.

كما أن إعادة استخدام هذا المنتج الثانوي الشائع في المطبخ يمكن أن يدعم النمو والاستدامة.

جرعة غنية من المعادن

يوفر ماء سلق البيض المتبقي جرعة غنية بالمعادن للنباتات. فأثناء غلي الماء، يُطلق قشر البيض الكالسيوم، مُكوّنًا سمادًا طبيعيًا وفعالًا يُغذي النباتات دون الحاجة إلى مواد كيميائية.

إنها طريقة صديقة للبيئة متعددة الفوائد.

موازنة حموضة التربة

ويُساعد الكالسيوم الموجود في قشر البيض على موازنة درجة حموضة التربة، مما يُمكّن النباتات من امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

إنه مُفيد بشكل خاص للنباتات التي تعتمد في نموها على الكالسيوم مثل الطماطم والفلفل.

ويمكن ببساطة ترك الماء يبرد ثم يتم رشه في الحديقة أو أصيص النباتات داخل المنزل للمساعدة على النمو بقوة وصحة.