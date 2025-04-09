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6 نصائح لتحسين التركيز والذاكرة بأي عمر.. منها الروائح والكتابة

9
APRIL
2025
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توصلت دراسات، أجراها علماء في "جامعة هارفارد"، إلى أنه يمكن تعزيز التركيز والذاكرة في أي مرحلة من مراحل الحياة، وفقًا لما نشرته صحيفة Hindustan Times. وخلص العلماء إلى أن هناك 6 نصائح يمكن تنفيذها ببساطة لتقوية القدرات الإدراكية وتحسين النشاط الذهني، كما يلي:
 
1. التعلم المستمر
إن الاستمرار في التعلم يساعد في الحفاظ على نشاط ذهني منتظم، مثل تعلم مهارات أو هوايات جديدة، مما يبقي الدماغ في حالة تركيز ويعزز النشاط الذهني المتقد.
 
2. تحدي العقل
إن تحفيز العقل من خلال التعلم يُعزز تواصل خلايا الدماغ ويُقوي الذاكرة.
 
3. ربط الصور بالروائح
تشير الدراسات إلى أن ربط الصور بالروائح يُساعد على تذكرها بشكل أفضل، حتى بدون الرائحة.
 
تعبيرية
تعبيرية
4. النظر لإيجابيات الشيخوخة
يساعد التفكير الإيجابي بشأن مرحلة الشيخوخة في الحفاظ على الذاكرة والوظائف الإدراكية وزيادة القدرة على التركيز وتنفيذ المهام بإتقان.
 
5. أدوات التذكير
يساعد استخدم أدوات التذكير والتقويمات في توفير الطاقة الذهنية للمهام المهمة وزيادة معدلات الإنجاز.
 
6. القراءة بصوت مسموع
إن قراءة الجمل والنصوص بصوت عالٍ أو كتابتها يُعزز الذاكرة.
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