10 أطعمة.. جرّبها لتنعم بنوم هادئ

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يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في تعزيز نوم هانئ. تناول كمية كافية من المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية يُساعد على تعزيز نوم جيد. بحسب ما نشره موقع شبكة NDTV التليفزيونية الهندية، إن هناك 10 أطعمة غنية بالمغنيسيوم تساعدك على النوم بشكل أفضل، كما يلي:

1. اللوز

إن اللوز غني بالمغنيسيوم والدهون الصحية. يعزز تناول حفنة من اللوز الاسترخاء ويساعد على تنظيم أنماط النوم. تحتوي حصة من اللوز تزن 23 غرامًا على حوالي 80 ملغ من المغنيسيوم.

2. السبانخ

تتميز السبانخ بأنها غنية بالمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب واحد من السبانخ المطبوخة على حوالي 157 ملغ من المغنيسيوم.

3. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على حوالي 150 ملغ من المغنيسيوم لكل 30 غرام، وهي من أغنى الأطعمة بالمغنيسيوم، مما يساعد على الاسترخاء والنوم.

4. الأفوكادو

تحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 58 ملغ من المغنيسيوم.

5. الموز

يشتمل محتويات الموز على كل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما يُعزز النوم والاسترخاء. تُوفر موزة متوسطة الحجم حوالي 32 ملغ من المغنيسيوم.

6. الشوكولاتة الداكنة

تأتي الشوكولاتة الداكنة بين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم. ويساعد تناول قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

7. بذور الشيا

إنها البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، بما يشمل المغنيسيوم. يوفر تناول نحو 28 غرام من بذور الشيا حوالي 111 ملغ من المغنيسيوم.

8. الشوفان

بالإضافة إلى محتواه الغني بالعديد من العناصر الغذائية إن الشوفان غني بالمغنيسيوم. يعد الشوفان مثالي كوجبة خفيفة قبل النوم. يوفر كوب واحد من دقيق الشوفان المطبوخ حوالي 61 ملغ من المغنيسيوم.

9. الزبادي

يعد الزبادي غذاءً غنيًا بالمغنيسيوم، يُساعد تناوله على تحسين النوم من خلال استرخاء العضلات وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم.

10. البابايا

تعتبر فاكهة البابايا مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، حيث تحتوي كل ثمرة متوسطة الحجم على حوالي 21 مليغرامًا.