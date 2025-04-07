10 فوائد مدهشة لتناول برتقالتين يوميًا

A + A -

يتميز البرتقال بنكهة حمضية لذيذة فضلًا عن كونه فاكهة غنية بالعصارة ومنعشة تحتوي على نسب عالية من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله مفيدًا للمناعة والهضم وغيرها، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

وتشير نتائج دراسات عملية إلى أن تناول برتقالة واحدة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين أن هناك فوائد مذهلة لتناول برتقالتين يوميًا.

1. تحسين الحالة المزاجية

وفقًا لصحيفة Harvard Gazette، توصلت دراسة، أجراها راج ميهتا، أستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد وطبيب في مستشفى ماساتشوستس العام، إلى أن تناول برتقالة واحدة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

وتشير الدراسة إلى أن الحمضيات يمكن أن تُحفز نمو بكتيريا Faecalibacterium prausnitzii، وهي نوع من البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان، ما يؤثر على إنتاج الناقلين العصبيين السيروتونين والدوبامين، وهما جزيئان بيولوجيان معروفان بتحسين المزاج.

2. تعزيز المناعة

لأن البرتقال غني بفيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة، فإنه يساعد في مكافحة العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا.

3. تحسين صحة البشرة

تعزز مضادات الأكسدة وفيتامين C في البرتقال إنتاج الكولاجين، ما يقلل التجاعيد ويعزز إشراقة صحية. يتميز البرتقال بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساعد على تقليل حب الشباب عن طريق التحكم في إفراز الدهون الزائدة ومحاربة البكتيريا.

4. مفيد لصحة القلب

إن البرتقال غني بالبوتاسيوم (181 ملغ لكل 100 غرام)، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على مستويات ضغط دم صحية. كما أن الألياف القابلة للذوبان (البكتين) في البرتقال ترتبط بالكوليسترول في الأمعاء، مما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ LDL ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. تحسين الهضم

يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تليين البراز وتعزيز حركة الأمعاء. كما أن ألياف البريبايوتيك الموجودة في البرتقال تغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام ويمنع الانتفاخ.

6. الترطيب

تصل نسبة الماء في البرتقال إلى 85%، مما يساعد على تعويض السوائل والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصةً في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة. كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، مما يساعد على الحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.

7. صحة العين

يمكن أن تساعد تناول ثمار البرتقال الغنية بفيتاميني A وC، اللذين يساعدان في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في العين، في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

8. تعزيز صحة الدماغ

يحتوي البرتقال على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ، وتُحسّن الذاكرة، وربما تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

9. تقليل التوتر والقلق

يُقلل فيتامين C الموجود في البرتقال مستويات الكورتيزول، مما يُساعد على التحكم في التوتر والقلق والتعب. كما يحتوي البرتقال على فيتامينات B (وخاصةً حمض الفوليك وفيتامين B6)، التي تُساعد على إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان يُعززان السعادة والاسترخاء.

10. طرد سموم الجسم

يدعم البرتقال وظائف الكبد ويساعد على طرد السموم من الجسم، بفضل محتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة.