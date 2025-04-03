صحة الفم في خطر.. 5 أخطاء شائعة أثناء تنظيف الأسنان

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يظن الكثيرون أنهم يجيدون تنظيف أسنانهم، لكن طبيب أسنان كندي كشف أن هناك بعض الممارسات اليومية قد تسبب تآكل المينا وتضر باللثة وتسبب رائحة الفم الكريهة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن طبيب الأسنان الكندي الشهير أراش رافانباخش، تتمثل الأخطاء اليومية التي نرتكبها جميعا دون أن ندري في:

يحذر رافانباخش من غسل الأسنان بعد تناول طعام الإفطار مباشرة، كون الأطعمة الحمضية مثل القهوة أو عصير البرتقال تضعف طبقة المينا الحساسة، وعندما ننظف أسناننا بعدها مباشرة، نكون كمن يفرك بسكين على سطح زجاجي.

ويتمثل الحل الأمثل في تنظيف الأسنان فور الاستيقاظ (قبل الإفطار) لتنشيط إفراز اللعاب وإزالة البكتيريا المتراكمة ليلا.

وإذا أردت التنظيف بعد الأكل، انتظر نحو 20 إلى 30 دقيقة، واستخدم غسول الفم كحل مؤقت.

المضمضة بالماء بعد التنظيف

يعتاد البعض على المضمضة بالماء مباشرة بعد وضع المعجون، لكن هذا يقلل من فعالية الفلورايد الذي يحمي من التسوس.

لذلك، يمكن أن تكتفي ببصق المعجون الزائد دون مضمضة.

وإذا كنت تفضل الشطف، اترك الفلورايد يعمل ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأقل، ثم يمكنك شطفه.

الضغط الشديد على الأسنان

يعتقد البعض أن تنظيف الأسنان بقوة يعني تنظيفا أكثر عمقا، لكن هذه الممارسة تضر في الواقع بالأسنان.

فالتنظيف العنيف أشبه باستخدام فرشاة سلكية على سطح خشبي رقيق.

والأسلوب الأمثل هو استخدام فرشاة ناعمة أو كهربائية بحركات لطيفة، مع إمساك الفرشاة بثلاثة أصابع فقط (بدلا من القبضة الكاملة) لتجنب الضغط الزائد.

الاعتماد على الفرشاة فقط

يعتقد البعض أن التنظيف بالفرشاة وحده كاف، ولكن الحقيقة أن 40 بالمئة من أسطح الأسنان تبقى دون تنظيف دون استخدام الخيط الطبي.

وينصح رافانباخش باستخدام الخيط قبل التنظيف بالفرشاة، يليه غسول الفم لضمان نظافة شاملة.

الطريقة الخاطئة في التنظيف

يوصي رافانباخش بالتركيز على كل سن على حدة بحركات دائرية أو رأسية، بدلا من الحركات العشوائية، مع إمالة الفرشاة بزاوية 45 درجة للوصول إلى المناطق الضيقة.

ولا تنس تنظيف اللسان الذي يختبئ فيه معظم البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

وللحصول على نظافة مثالية، يكشف رافانباخش عن حيلة ذكية وهي: نقع فرشاة الأسنان في غسول فم مطهر لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام لتعقيمها تماما.