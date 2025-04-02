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احذر.. 5 أطعمة لا يجب وضعها في المقلاة الهوائية أبداً!

2
APRIL
2025
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أحدثت المقلاية الهوائية (Airfryer)، والتي تتيح لك تحضير البطاطس المقلية بقليل من الزيت أو بدونه، ثورةً في عالم الطهي الصحي.
 
ولكن على الرغم من سهولة استخدامها، فإن هذا الجهاز غير مناسب لجميع أنواع الطعام، وفق آخر التقارير المنشورة.
 
وإليك 5 أطعمة لا يفضل أن تطهى في المقلاة الهوائية بتاتاً، بحسب موقع مجلة "Sante".
 
1- بعض أنواع الجبن
عندما يكون الجبن ذائبا لا يمكن أن توضع في المقلاة الهوائية، فقد تحترق أو تذوب أو تفقد مذاقها.
 
كما أنها عندما تذوب يمكن أن تلحق ضرراً بالجهاز. وكثيرة هي الأجبان التي لا يمكن تذويبها بهذا الشكل مثل البرميزان والريكوتا والفيلادلفيا وجبنة الماعز والغورغونزولا.
 
فيما يمكن وضع الفيتا والموزاريللا وجبنة الراكليت شرط حماية الجهاز من الأسفل بواسطة ورقة خاصة. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحلوم.
 
2- قطع اللحم الكبيرة
كذلك لا يمكن وضع قطع اللحم الكبيرة جداً، فهي تمنع دوران الهواء بمعدل كاف، فيكون اللحم عندها مطهواً بمعدل زائد من الخارج، وبمعدل غير كاف من الداخل.
 
لذلك، من الأفضل تقطيع اللحم قبل وضعه في الجهاز.
 
3- الأرز والمعكرونة
في موازاة ذلك لا ينصح بطبخ الأرز والمعكرونة في القلاية الهوائة، إذ يحتاجان إلى كمية كبيرة من المياه، الأمر الذي لا يناسب الطهو في الجهاز.
 
4- الخضر الورقية أو الغنية بالمياه
السبانخ والخس وغيرها من أنواع الخضر الورقية أو تلك الغنية بالمياه لا يمكن أن توضع في الجهاز.
 
ويمكن أن تتطاير فيه وتفسده حتى. لذلك من الأفضل أن تطهى بالطرق التقليدية.
 
5- الأطباق التي تحتوي على صلصة
كذلك الأطباق التي تحتوي على صلصة إذ لا توضع في الجهاز أطباق تحتوي على الصلصة. وأياً يكن نوع الطبق، من الأفضل تسخينه في الأواني التقليدية.
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