عادة شائعة قد تلحق ضررا خطيرا بعينيك

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حذّرت جراحة العيون، الطبيبة نور، من عادة يومية يمارسها كثيرون دون إدراك مخاطرها المحتملة على صحة العين.

تنشر الدكتورة نور، التي تمتلك خبرة تزيد عن عشر سنوات في جراحة العيون، بانتظام نصائح طبية عبر منصة "تيك توك" لمساعدة الناس في العناية بأعينهم. وفي فيديو حديث، سلّطت الضوء على المخاطر التي قد يسببها فرك العينين، موضحة أنه قد يؤدي إلى ضعف القرنية وتشوهها، ما يتسبب في حالة تعرف باسم القرنية المخروطية.

ولتوضيح التأثير الفعلي لهذه العادة، عرضت نور صورة بالرنين المغناطيسي تظهر الضغط الكبير الذي تتعرض له العين عند فركها. وعلّقت قائلة: "هذا التصوير يظهر مقدار الضغط الذي تتحمله العين عند فركها. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى ترقق القرنية وتشوهها، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وحساسية الضوء، وفي الحالات الشديدة قد يستدعي الأمر جراحة".

وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص يفركون أعينهم دون تفكير، سواء عند الشعور بالحكة والتعب أو التهيّج. إلا أن هذه العادة قد تفاقم بعض الحالات الطبية، مثل التهاب الملتحمة، وهو عدوى شائعة تسببها البكتيريا أو الفيروسات.

وبحسب موقع Healthline، يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة إلى احمرار العينين والإحساس بالانزعاج وإفرازات لزجة قد تتسبب في تلاصق الرموش. وعلى الرغم من أن هذه العدوى ليست مؤلمة عادة، فإن الرغبة في فرك العين تكون قوية، ما قد يزيد من حدّة الأعراض.

كما يمكن أن تلعب الحساسية دورا في تحفيز الحكة، ما يدفع الأشخاص إلى فرك أعينهم بشكل متكرر. ووفقا للأبحاث، فإن هذا السلوك قد يؤدي إلى تفاقم التهيّج، ما يجعل الأعراض أكثر حدة.

ونصحت الدكتورة نور الأشخاص بالتوقف عن هذه العادة فورا، مقدّمة بدائل آمنة للتعامل مع الحكة أو التهيّج، مثل: استخدام الدموع الاصطناعية أو الكمادات الباردة أو علاج الحساسية الكامنة.

وأكدت أن أفضل طريقة لحماية صحة العينين هي الوقاية، داعية أي شخص يشعر بأعراض غير طبيعية إلى استشارة طبيب مختص قبل تفاقم الحالة.