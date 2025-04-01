6 أطعمة عالية السعرات الحرارية يجب تناولها

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عندما يتعلق الأمر بالنصائح الغذائية، ربما يكون لمصطلح "عالي السعرات الحرارية" سمعة سيئة. ويمكن أن تشير الكلمة إلى الوجبات السريعة أو الحلويات الغنية بالسكر المضاف التي "يجب" تجنبها.

لكن بحسب ما ورد في سياق تقرير نشره موقع Eating Well، الحقيقة هي أن مجرد كون الطعام غنيًا بالسعرات الحرارية لا يعني أنه لا يمكن أن يكون جزءا مغذيا من نظام غذائي متوازن، بل إن بعض الأطعمة التالية غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يفيد الصحة بالفعل عند تناوله بالطريقة الصحيحة:

1. المكسرات

ينبع محتوى المكسرات العالي من السعرات الحرارية في أغلب الأحوال من مستوياتها العالية من الدهون الصحية - مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة - الضرورية لوظائف الدماغ وصحة القلب. بالإضافة إلى السعرات الحرارية، فهي غنية بالألياف والبروتين ومجموعة من الفيتامينات والمعادن.

من جانبها، قالت ميليسا ريفكين، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية تغذية في ولاية كونيتيكت: "إن إضافة اللوز إلى نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي لمرضى السكري من النوع الثاني".

وأضافت: "يمكن أن يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض ومحتواه العالي من الدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم".

2. البيض

أوضحت ميغان هوف، أخصائية تغذية، أن "البيض غني بالعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية مثل الكولين وفيتامين B12 وفيتامين D والسيلينيوم. كما أنه مصدر رائع للبروتين".

وعلى عكس الشائع، فإن محتوى الكوليسترول في البيض لا يُترجم إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. تشير معظم الدراسات الحالية إلى عدم وجود علاقة جوهرية بين تناول بيضة واحدة يوميًا ومستويات الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. منتجات ألبان كاملة الدسم

قالت سارة هيستر، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية تغذية في ولاية نورث كارولينا: "يعتقد المستهلكون أن الحليب كامل الدسم إما أن يكون في معظمه أو كليا من الدهون".

لكنها أوضحت أن هذا ليس صحيحًا، موضحة أن "الحليب كامل الدسم يحتوي على 3.25% فقط من الدهون. وأن جميع أنواع حليب الأبقار، بغض النظر عن نسبة الدهون، تحتوي على نفس العناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والبروتين".

وتساعد العديد من العناصر الغذائية الموجودة في الحليب كامل الدسم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. كما تمنح منتجات الألبان كاملة الدسم شعور بالشبع لفترة أطول، بفضل الدهون التي تُضيف عامل الشبع.

4. الجبن

تشير باتريشيا كوليسا، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية تغذية، إلى أنه "غالبا ما يُساء فهم الجبن بسبب محتواه من الدهون، لكن بعض أنواع الجبن يُمكن أن تكون مفيدة للنظام الغذائي".

ويُعد الجبن مصدرًا جيدًا للبروتين، حيث يتوفر في كل 28 غراما حوالي 7 غرامات. وأوضحت كوليسا: "يُساعد البروتين على إصلاح العضلات، ودعم نقل الطاقة في الخلايا، وزيادة مستويات الشبع".

كما يعد الجبن مصدرا رائعًا للكالسيوم، حيث توفر كل حصة 20% من القيمة اليومية الموصى بها.

5. الأرز

قالت موشومي موخيرجي، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية تغذية، إن "الأرز الأبيض غذاء مثالي لمرضى القولون العصبي".

وإنه غني بالكربوهيدرات التي يفضلها الجسم كمصدر للطاقة. كما أضافت أنه يوفر مغذيات دقيقة أساسية، مثل المغنيسيوم.

6. البطاطس

إن البطاطس أعلى قليلًا في السعرات الحرارية، لكنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين C والألياف، خاصة إن تم غسلها جيدًا مع الاحتفاظ بالقشرة. تُساعد هذه العناصر الغذائية في دعم صحة القلب والمناعة والأمعاء وغيرها.