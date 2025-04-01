استخدمه مشاهير بديلا عن "أوزيمبيك".. مشروب قد يخلصك خلال 3 أشهر من ثلث وزنك

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أثبتت الدراسات العلمية ومنها دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، الفوائد الصحية، لمشروب "المتة"، الشاي العشبي التقليدي حيث أظهرت أن المشاركين الذين تناولوا مكملات "المتة" لمدة 3 أشهر فقدوا حوالي ثلث وزنهم.

ويظهر هذا المشروب، الذي لطالما اشتهر بخصائصه المنبهة والمحفزة على اليقظة، كأداة فعالة في تعزيز عملية حرق الدهون، وتفوق أحيانا على أدوية فقدان الوزن الشهيرة مثل "أوزيمبيك". حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وعلى الرغم من أن شاي "المتة" أو "يربا متة" يتمتع بنكهة مرة ورائحة ترابية، إلا أنه أصبح يحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير مثل جايسون موموا، وجوينيث بالترو، وشاكيرا، الذين يحرصون على تناوله بانتظام.

ويعتقد الباحثون أن المشروب يحتوي على مركبات مضادة للسمنة تساعد في تسريع عملية حرق الدهون.

يقول اختصاصي التغذية الدكتور دواين ميلور في جامعة أستون البريطانية، إن تأثيرات فقدان الوزن للميتة قد تكون بسبب محتواه من الكافيين لأن الكافيين يرفع مستويات الأدرينالين، ما يعزز تحلل الأنسجة الدهنية.

وأضاف: "هناك دراسة نشرت تناولت أيض الدهون المرتبط بالتمارين باستخدام شباب يعتبرون أصحاب وزن صحي. تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو ميتة (1000 ملغ) الذي يحتوي على حوالي 1.5٪ من الكافيين. معروف أن الكافيين يدعم أيض الدهون أثناء التمرين، وليس من الواضح إذا كان الشاي أو الكافيين في الكبسولة الوهمية هو الذي له التأثير".

يقول بعض الخبراء أيضا إن "ميتة" غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي يمكن أن تساعد في تقليل الوزن من خلال حماية الخلايا وزيادة نشاط الإنزيمات التي تنظم أيض الدهون لتسريع تكسير الدهون المخزنة.

يحتوي المشروب على مركبات مثل الزانثينات والفينولات التي تساهم تحفز الجسم على تكسير الدهون المخزنة لاستخدامها كمصدر للطاقة، بينما تعمل الفينولات على تعزيز نشاط الإنزيمات التي تنظم عملية تكسير الدهون.

ويعتقد الخبراء أن التأثيرات الإيجابية لهذا المشروب على الوزن يمكن أن تكون نتيجة محتواه من الكافيين، الذي يرفع مستويات الأدرينالين ويحفز عملية تحلل الدهون، خصوصا عندما يتم تناوله قبل التمارين الرياضية.

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها المشروب، يعتقد الخبراء أنه لا ينبغي الاعتماد عليه وحده لتحقيق أهداف فقدان الوزن.

يقول الدكتور دواين ميلور: "النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية هما العنصران الرئيسيان في فقدان الوزن. تناول اليربا المتة قد يكون مفيدا، لكنه لا يعوض عن أهمية العوامل الأخرى".