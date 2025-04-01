تحذير سيصدمك.. خسارة 10 كغم من وزنك قد يؤدي للوفاة

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يحاول الكثير من الناس تخفيف أوزانهم عبر التقليل من تناول الطعام، أو اتباع نظام غذائي معين، أو ربما اللجوء الى ممارسة التمارين الرياضية والمجهودات العالية، لكن دراسة حديثة أطلقت تحذيراً مخيفاً من أن إنقاص الوزن بما يصل إلى 10 كيلوغرامات قد يؤدي بالشخص الى الوفاة المبكرة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert المتخصص، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن العديد من الدراسات حاولت استكشاف العلاقة بين تغيرات الوزن والوفيات، وكذلك الوفيات لدى الأشخاص المصابين بالسمنة وأمراض القلب. وغالباً ما تشير هذه الدراسات إلى أن الوزن الزائد غير صحي، وأن الأشخاص المصابين بالسمنة وأمراض القلب يجب أن يفقدوا الوزن.

ومع ذلك، فإن نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن فقدان الوزن بشكل ملحوظ، أي أكثر من 10 كغم، يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستندت هذه الدراسة إلى بيانات من أكثر من 8 آلاف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، وهو مورد شامل للأبحاث الطبية يتضمن البيانات الجينية.

وفي حين أنه من المعروف أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية كامنة ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، إلا أن تغيرات الوزن في هذه الدراسة لوحظت على مدى تسع سنوات في المتوسط، ما يعني أن هذه التغيرات كانت سريعة نسبياً بالنسبة لبعض المشاركين.

ويقول الباحثون إن المفارقة هي أنه بينما يُعرف أن كلاً من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية يزيدان من خطر الوفاة المبكرة، فإن فقدان الوزن -بهدف تحسين الصحة- لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية قد يكون له تأثير معاكس.

وعلى الرغم من أن السمنة تساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد أظهرت الدراسة أيضاً زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب المزمن والذين يتمتعون بوزن نحيف، والأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان التاجي الذين يتقلب وزنهم.

ويقول الباحثون إنه عندما ترتفع معدلات السمنة فإن التركيز على إنقاص الوزن قد لا يكون الحل الأمثل، حيث إنه لكي يكون فقدان الوزن فعالاً، يجب مراعاة العوامل المتنوعة التي تُسهم في زيادة الوزن، والتي تختلف من شخص لآخر.

وتلعب الوراثة دوراً هاماً في الشهية والتمثيل الغذائي، كما يُمكن أن تؤثر على عوامل نمط الحياة مثل الإفراط في تناول الطعام، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والخيارات الغذائية غير الصحية التي تُؤدي إلى السمنة.