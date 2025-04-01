living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير سيصدمك.. خسارة 10 كغم من وزنك قد يؤدي للوفاة

1
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحاول الكثير من الناس تخفيف أوزانهم عبر التقليل من تناول الطعام، أو اتباع نظام غذائي معين، أو ربما اللجوء الى ممارسة التمارين الرياضية والمجهودات العالية، لكن دراسة حديثة أطلقت تحذيراً مخيفاً من أن إنقاص الوزن بما يصل إلى 10 كيلوغرامات قد يؤدي بالشخص الى الوفاة المبكرة.
 
وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert المتخصص، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن العديد من الدراسات حاولت استكشاف العلاقة بين تغيرات الوزن والوفيات، وكذلك الوفيات لدى الأشخاص المصابين بالسمنة وأمراض القلب. وغالباً ما تشير هذه الدراسات إلى أن الوزن الزائد غير صحي، وأن الأشخاص المصابين بالسمنة وأمراض القلب يجب أن يفقدوا الوزن.
 
ومع ذلك، فإن نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن فقدان الوزن بشكل ملحوظ، أي أكثر من 10 كغم، يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
واستندت هذه الدراسة إلى بيانات من أكثر من 8 آلاف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، وهو مورد شامل للأبحاث الطبية يتضمن البيانات الجينية.
 
وفي حين أنه من المعروف أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية كامنة ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، إلا أن تغيرات الوزن في هذه الدراسة لوحظت على مدى تسع سنوات في المتوسط، ما يعني أن هذه التغيرات كانت سريعة نسبياً بالنسبة لبعض المشاركين.
 
ويقول الباحثون إن المفارقة هي أنه بينما يُعرف أن كلاً من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية يزيدان من خطر الوفاة المبكرة، فإن فقدان الوزن -بهدف تحسين الصحة- لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية قد يكون له تأثير معاكس.
 
وعلى الرغم من أن السمنة تساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد أظهرت الدراسة أيضاً زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب المزمن والذين يتمتعون بوزن نحيف، والأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان التاجي الذين يتقلب وزنهم.
 
ويقول الباحثون إنه عندما ترتفع معدلات السمنة فإن التركيز على إنقاص الوزن قد لا يكون الحل الأمثل، حيث إنه لكي يكون فقدان الوزن فعالاً، يجب مراعاة العوامل المتنوعة التي تُسهم في زيادة الوزن، والتي تختلف من شخص لآخر.
 
وتلعب الوراثة دوراً هاماً في الشهية والتمثيل الغذائي، كما يُمكن أن تؤثر على عوامل نمط الحياة مثل الإفراط في تناول الطعام، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، والخيارات الغذائية غير الصحية التي تُؤدي إلى السمنة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout