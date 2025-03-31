جلد السلمون.. فوائد قد تفوق لحمه

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نصح خبراء تغذية بتناول جلد السلمون مع لحم السمك ذاته، مؤكدين أنه يعزز الفوائد الغذائية لهذا الطبق.

وفي حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قالت لورا فيلدمان أخصائية التغذية المعتمدة بجامعة لونغ آيلاند في نيويورك: "جلد سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. تساعد هذه الأحماض على مكافحة الالتهابات، وهي مهمة لصحة الدماغ والقلب".

ورغم أن بعض مستهلكي سمك السلمون قد يعتقدون أنه من غير المفيد تناول الجلد، فإن الخبراء يؤكدون أن الأمر ليس كذلك.

وفي السياق ذاته، قالت ديبورا سالفاتوري أخصائية التغذية المعتمدة مديرة برامج الدراسات العليا في جامعة لونغ آيلاند: "نعم، يمكنك تناول قشر سمك السلمون. فهو يحتوي على تركيز أعلى مقارنة بلحم السمك من أحماض أوميغا 3، التي لا نحصل على كمية كافية منها".

وأضافت لـ"فوكس نيوز": "تناول القشرة يعني وجبة غنية بالدهون، لكن الفوائد تفوق ذلك بكثير نظرا لنقص أحماض أوميغا 3 في نظامنا الغذائي".

وتحدثت سالفاتوري عن "فوائد مذهلة لأحماض أوميغا 3، بما في ذلك تعزيز نسبة الكوليسترول النافع وخفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت أن دمج مصدر أوميغا 3 هذا في النظام الغذائي قد يساعد أيضا في تحسين صحة العين ووظيفة الرؤية بشكل عام، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات.

كما يعد جلد السلمون مصدرا للبروتين والكولاجين، اللذين يساعدان في دعم المفاصل والجلد.

وقال جيمي موك أخصائي التغذية المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في لوس أنجلوس: "يوفر أيضا جلد السلمون فيتامين (د) لتقوية العظام، وفيتامينات (ب) لإنتاج الطاقة، والسيلينيوم، مضاد الأكسدة القوي الذي يحمي الخلايا من التلف".

وتابع موك: "توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين وجمعية القلب الأميركية بتناول ما لا يقل عن 230 غراما من الأسماك أسبوعيا كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، مع التركيز على الأسماك الدهنية مثل السلمون".