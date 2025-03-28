5 عصائر من الخضراوات تساعد على إنقاص الوزن

A + A -

يستنفذ الجسم في الأسبوع من شهر رمضان الكثير من مخزوناته الغذائية والمعادن والفيتامينات. ويحتاج الجسم للتعويض من خلال تناول وجبات غذائية ومشروبات غنية بالفيتامينات والمعادن.

وهناك 5 عصائر خضراوات صحية يمكن أن يساعد تناولها على إنقاص الوزن وتقوية المناعة وتحسين الصحة بشكل عام وفق موقع Money Control، إن ، كما يلي:

عصير الشمندر

يعزز عصير الشمندر القدرة على التحمل. فهو غني بالنترات ويُحسّن تدفق الدم ومستويات الطاقة والأداء الرياضي.

ويُعد عصير الشمندر مصدرًا جيدًا للحديد. كما أنه يُساعد على خفض ضغط الدم، ما يُعزز وظائف القلب وصحة الأوعية الدموية.

عصير القرع المر

يساعد عصير القرع المر، المعروف أيضًا باسم عصير الخيار الكوري، على خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

يشتهر عصير القرع المر أيضا باسم الكريلة، وهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما يُقوي المناعة ويُزيل سموم الجسم.

عصير الجزر

إن عصير الجزر مفيد لصحة العين، لأنه غني بالبيتا كاروتين، ويدعم الرؤية ويقي من مشاكل العين المرتبطة بالعمر.

ويحتوي الجزر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين A، ما يُعزز جهاز المناعة ويعزز صحة البشرة.

عصير الخيار

يعد عصير الخيار مفيدًا بدرجة كبيرة لترطيب الجسم. يحتوي على أكثر من 90% من الماء، مما يُحافظ على ترطيب الجسم ويساعد على التخلص من السموم.

كما يُهدئ عصير الخيار البشرة ويُقلل الانتفاخ ويُحسّن مظهرها بفضل احتوائه على السيليكا وفيتامين K.

عصير الطماطم

يساعد عصير الطماطم، الغني بالليكوبين، على مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات.

ويساعد فيتامين C الموجود في عصير الطماطم على تفتيح لون البشرة، ويعزز إنتاج الكولاجين لبشرة صحية ومتوهجة.