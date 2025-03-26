ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم 2026؟

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مع انتهاء جولة مباريات الثلاثاء، ارتفع عدد الدول التي حسمت تأهلها لنهائيات كأس العالم 2026 إلى 7 منتخبات، بينها الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

تأهلت منتخبات كندا وأميركا والمكسيك إلى نهائيات كأس العالم مسبقا لأنها الدول المستضيفة للبطولة.

وكان المنتخب الياباني أول منتخب يتأهل إلى مونديال 2026، خلال مشوار التصفيات الآسيوية، ولحق به أمس الثلاثاء المنتخب الإيراني إثر تعادله مع منتخب أوزبكستان بهدفين لمثلهما.

كذلك لحق منتخب نيوزيلندا باليابان، بصفته ثاني منتخب يتأهل إلى البطولة عقب تصدره تصفيات قارة أوقيانوسيا.

كذلك حسم منتخب الأرجنتين تأهله مبكرا إلى كأس العالم 2026، بعد أن اكتسح منتخب البرازيل بأربعة أهداف لهدف، وتصدره تصفيات أميركا اللاتينية بفارق مريح من النقاط.

وبهذه النتائج يرتفع عدد الدول المتأهلة إلى مونديال 2026 إلى منتخبات.

أميركا - كندا - المكسيك (الدول المستضيفة للبطولة)

اليابان وإيران (آسيا)

نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

الأرجنتين (أميركا اللاتينية)