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أميركا تشهد أكبر موجة تفشٍّ للحصبة خلال 10 سنوات

26
MARCH
2025
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قالت إدارتا الصحة في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو الأميركيتين إن حالات الإصابة بالحصبة ارتفعت في الولايتين إلى 370، بزيادة 19 حالة منذ آخر تقريرين صدرا منذ أربعة أيام، فيما تواجه الولايات المتحدة إحدى أكبر موجات تفشي الحصبة خلال العقد المنصرم.

وقالت إدارة خدمات الصحة بولاية تكساس، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات في مقاطعة جينز ارتفع إلى 226 حالة من 211. والمقاطعة هي مركز التفشي الحالي للحصبة في أميركا والذي بدأ في أواخر يناير (كانون الثاني).

ووفقا لبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تجاوز إجمالي عدد الحالات في الولايتين عدد الإصابات المسجلة العام الماضي على مستوى البلاد والبالغ 285 حالة.

وأبلغت ولاية نيو مكسيكو عن حالة إضافية واحدة منذ 21 مارس (آذار) ليصل الإجمالي إلى 43، بينما أبلغت تكساس عن 18 حالة أخرى، لتصل الحالات في الولاية إلى 327.

وسجلت نيو مكسيكو معظم الحالات في مقاطعة ليا، المجاورة لمقاطعة جينز في تكساس.

وقالت تامي كامب، وهي طبيبة أطفال في تكساس: "سيستغرق الأمر وقتا (للسيطرة على التفشي)، للأسف، بسبب رفض بعض الأشخاص الحصول على اللقاح".

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحي صدر في السابع من مارس (آذار) أن خطر انتشار الحصبة على نطاق واسع في الولايات المتحدة لا يزال منخفضا.

 

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