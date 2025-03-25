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دهون الكرش العنيدة.. 7 خطوات للتخلص منها في 3 شهور

25
MARCH
2025
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تشارك مدربة اللياقة البدنية ديفي تشيدا استراتيجية شاملة من 7 خطوات على "إنستغرام" للتخلص من دهون البطن العنيدة أو الكرش على مدار ثلاثة أشهر.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تتضمن الخطة تعديلات غذائية ونشاطًا بدنيًا يوميًا ونوما جيدا وتناول البروتين، بهدف تحسين الصحة العامة واللياقة البدنية.
 
ذكرت تشيدا في منشورها على "إنستغرام": "خلال 90 يومًا، سيلاحظ الأشخاص تغيرًا في مستويات الطاقة وسيزداد الشعور بالقوة، مع تحسن في النظامِ القلبي الوعائي، جنبًا إلى جنب وزيادة الثقة بالنفسِ، مع اكتساب تحول إيجابي في السلوكِ وأسلوب الحياةِ"، كما يلي:
 
1. الأطعمة غير الصحية
تتضمن الخطوة الأولى استخدام المنطق السليم لاستبعاد الأطعمة غير الصحية من النظام الغذائي. ويشمل ذلك التوقف عن تناول الوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس والنقانق والحلويات والحلويات المحلاة والسجائر.
 
2. تتبع الوجبات الغذائية
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في التتبع الدقيق للطعام. توصي تشيدا بالاستثمار في استخدام ميزان لمراقبة وزن الجسم واستخدام تطبيقات تتبع السعرات الحرارية لفهم أحجام الحصص وعدد السعرات الحرارية بشكل أفضل.
 
3. تناول وجبات مغذية
يركز الجزء الثالث على تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية. وتركز الخطة على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج والبيض والروبيان والأسماك والجبن ومنتجات الألبان، إلى جانب الأطعمة الغنية بالألياف مثل البقوليات والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة. يُنصح أيضًا بتناول الدهون الصحية من المكسرات والبذور والسمن والزيوت.
 
4. زيادة تناول البروتين
حُددت أهداف تناول البروتين لكل من الرجال والنساء. يجب على الرجال تناول 1.5-2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، بينما يجب على النساء تناول 1-1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا. تُقدم الخطة معلومات مُفصلة عن محتوى البروتين في الأطعمة الشائعة. يحتوي الدجاج على 25 غرامًا لكل 100 غرام، والبيض الكامل على 6 غرامات لكل بيضة متوسطة الحجم، والروبيان والسمك على 22 غرامًا لكل 100 غرام، فيما تحتوي مكملات البروتين عادةً ما تحتوي على 25 غرامًا لكل ملعقة.
 
5. النشاط البدني يوميًا
يتم التركيز على الحركة اليومية من خلال أنشطة بسيطة. وتشمل هذه الأنشطة المشي لمدة 10 دقائق بعد الوجبات، وصعود السلالم بدلًا من المصاعد لزيادة النشاط البدني بشكل طبيعي طوال اليوم. يجمع برنامج اللياقة البدنية بين تمارين القوة وتمارين الكارديو. يُركز هذا النهج على تمارين مستدامة وسهلة المتابعة بدلًا من التمارين الرياضية المعقدة.
 
6. إتباع قاعدة 7:1
يُحدد برنامج "قاعدة 7:1" من تشيدا إرشادات يومية: ممارسة الرياضة سبعة أيام في الأسبوع، والمشي 6 آلاف خطوة يوميًا، والحفاظ على أنماط نوم منتظمة 5 أيام في الأسبوع، والحد من الوجبات الدسمة إلى 4 وجبات شهريًا، وتناول 3 وجبات غنية بالبروتين، وتناول طبقين من الخضراوات يوميا وطبق واحد من الفواكه يوميًا.
 
7. نوم هانئ
تُسلّط الخطة الضوء على جودة النوم كعنصر أساسي. توصي الخطة بمراقبة شروق الشمس وغروبها، وتجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحد من الكافيين بعد الظهر، والاستحمام بماء ساخن في المساء، وتجنب الوجبات الدسمة المتأخرة، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة المثلى.
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