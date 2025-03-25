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فصائل دم تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

25
MARCH
2025
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أظهرت الأبحاث أن أصحاب فصائل الدم A وB وAB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان القاتلة.
 
في الوقت نفسه، قد تحمي فصيلة الدم O سالب أو موجب من الإصابة بسرطان البنكرياس.
 
ووجدت دراسة حديثة أجريت على 50 ألف شخص أن أصحاب فصائل الدم A وB وAB أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 55 بالمئة، مقارنةً بأصحاب فصيلة الدم O.
 
ووجدت الدراسة أن أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.
 
ووجدت دراسة أخرى، أُجريت عام 2016 على ما يقرب من 18000 بالغ، أن أصحاب فصيلة الدم AB لديهم احتمالية أعلى للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 45 بالمئة.
 
ووجدت الدراسة نفسها أن أصحاب فصيلتي الدم O وAB لديهم احتمالية أقل للإصابة بسرطان البنكرياس.
 
وتشير إحدى النظريات إلى أن فصائل الدم تُنتج استجابات مختلفة للجهاز المناعي تجاه تهديدات مثل البكتيريا، مما يُحدث تغيرات في الخلايا تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.
 
ومع ذلك، حثّ خبراء آخرون على توخي الحذر عند تفسير الروابط بين فصيلة الدم والسرطانات.
 
وأشاروا إلى أن أعداد المشاركين في الدراسات غالبًا ما تكون صغيرة، وأن التجارب غالبا ما تفشل في مراعاة عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل تناول الكحول أو التدخين.
 
وتُورث فصيلة الدم عن طريق الجينات الموروثة من الوالدين، ولا يمكن تغييرها.
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