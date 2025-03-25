غنية بالبروتين أكثر من البيض.. بذور اليقطين لعضلات مفتولة

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تُعد هذه البذور مصدرًا رائعًا لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك الليوسين، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نمو العضلات، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live.

ورغم أن البيض يعد عنصرا أساسيا في الأنظمة الغذائية والروتين اليومي للعديد من رواد الصالات الرياضية وعشاق اللياقة البدنية، حيث يقدم هذا "الطعام الخارق" مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، إلا أن بذور اليقطين تحتوي على نسبة بروتين أعلى لكل غرام.

بروتين أكثر من البيض

يحتوي كل من بذور اليقطين والبيض على نسبة عالية من البروتين. يُعد البيض مصدرًا رائعًا للأحماض الأمينية الأساسية، ولكن عند مقارنتهما ببذور اليقطين، يمكن أن تحتوي البذور على نسبة أكبر. وبينما يوفر البيض فيتامينات أساسية مثل فيتامين D وفيتامين B12، بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك.

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين. في المقابل، تحتوي بذور اليقطين على بروتين أكثر من البيض - حوالي 30 غرامًا تحتوي على حوالي 8.8 غرام. كما أنها غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور. بذور اليقطين مصدر جيد للبروتين، ويمكن أن تساعد في بناء العضلات. كما أنها تحتوي على الألياف والدهون الصحية وعناصر غذائية أخرى تساعد في إنقاص الوزن وتعزيز اللياقة البدنية.

مزايا بذور اليقطين

• الطاقة: يمكن لبذور اليقطين المحمصة أن تعزز الطاقة قبل التمرين.

• وجبة خفيفة بعد التمرين: تتميز بذور اليقطين بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في إصلاح وبناء أنسجة العضلات.

• البروتين: تحتوي بذور اليقطين على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما يشمل الليوسين، المعروف بدوره في بناء العضلات.

• مضادات الأكسدة: تحتوي بذور اليقطين على مضادات أكسدة تساعد في التعافي.

تعزيز هرمون التستوستيرون

كما يسهم تناول بذور اليقطين في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، كما يلي:

• الزنك: يساعد هذا المعدن على توازن الهرمونات ويدعم مستويات هرمون التستوستيرون الصحية، حيث يرتبط انخفاض مستويات الزنك بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وتشوهات الحيوانات المنوية.

• الليوسين: حمض أميني مهم لإنتاج هرمون التستوستيرون.

تعظيم فوائد بذور اليقطين

للاستمتاع بكامل الفوائد الصحية لبذور اليقطين، من الضروري إدراجها ضمن نمط حياة متوازن ونشط. يمكن دمج بذور اليقطين في الوجبات للاستمتاع بفوائدها الصحية العديدة.

يمكن أن يُعزز تحميصها خصائصها المضادة للأكسدة. يمكن رشها على طبق الشوفان أو العصير المخفوق في وجبة الفطور أو الزبادي. بل ويمكن استخدام دقيق بذور اليقطين لزيادة محتوى المخبوزات من البروتين.

يمكن تناول بذور اليقطين نيئة أو كزيت بذور اليقطين. يُعد مسحوق بذور اليقطين خيارًا رائعًا آخر، فهو غني بالبروتين النباتي والألياف. ولكن إذا كان الشخص تعاني من حساسية تجاه اليقطين، فمن الأفضل تجنب مسحوق بذور اليقطين.

فوائد صحية أخرى

إن بذور اليقطين مفيدة للخصوبة، وتعزز الطاقة والحالة المزاجية ووظيفة المناعة. كما يمكن أن تساعد بذور اليقطين في ضبط نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. ولتحسين صحة القلب، تحتوي بذور اليقطين على دهون صحية ومغنيسيوم وحديد، مما يساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتحكم فيه. وبفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة، تُعد بذور اليقطين غذاءً خارقًا رائعًا لتقليل الالتهابات. كما تُظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في بذور اليقطين ربما تحمي من أنواع معينة من السرطان والتدهور المعرفي.