living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تكشف: آلة القهوة الحديثة مضرة بالصحة

24
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة جديدة مفاجأة عن القهوة المجهزة من معظم آلات القهوة الحديثة في أماكن العمل.
 
فقد بينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أوبسالا وتشالمرز للتكنولوجيا في السويد أن قهوة الماكينات الحديثة تحتوي على مستويات عالية نسبياً من المواد التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مقارنة بالقهوة المُحضّرة في الآلات الورقية التقليدية، التي تعمل بدورها على تصفية معظم هذه المواد.
 
وأظهرت الدراسة احتواء معظم عيّنات القهوة على مواد قد تؤثر في مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة، بالإضافة إلى أنها قد تزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.
 
لكن آلة صنع القهوة التقليدية التي تعمل بالتنقيط، وتستخدم فلتراً ورقياً، تتمكّن من تصفية هذه المواد بشكل شبه كامل.
 
وأفادت النتائج أيضاً بأنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشربون كثيراً من القهوة يومياً، فمن الواضح أنّ قهوة التنقيط، أو غيرها من القهوة المفلترة جيداً، هي الأفضل.
 
14 آلة قهوة
من جانبه، قال ديفيد إيغمان، الباحث في جامعة أوبسالا، الذي قاد الدراسة في بيان، الجمعة: "لتحديد تلك التأثيرات الدقيقة للقهوة المجهّزة في مستويات الكوليسترول الضار، نحتاج إلى إجراء دراسة مُحكمة على الأشخاص الذين يشربونها".
 
وأوضح "درسنا 14 آلة قهوة، ولاحظنا أنّ مستويات المواد التي تزيد من معدلات الكوليسترول الضار أعلى بكثير في قهوة هذه الآلات، مقارنة بآلات القهوة التقليدية التي تعمل بالتنقيط"، مشدّداً على أنّ عملية الترشيح ضرورية لوجود هذه المواد التي ترفع الكوليسترول في القهوة.
 
ودرس الباحثون 14 آلة قهوة في غرف استراحة بأماكن عمل مختلفة، وأخذ الفريق عيّنات من القهوة التي أعدّتها الآلات في عدد من المناسبات المنفصلة، وحلّلوا محتوياتها.
 
يذكر أن الدراسة نُشرت في دورية "نيوتريشن، ميتابوليزم، أمراض القلب والأوعية الدموية".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout