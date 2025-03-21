لأقصى استفادة.. إليكم ما يجب تناوله مع المغنيسيوم

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إن مجرد تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم لا يحقق النتائج المرجوة، إذ يجب تناوله مع أطعمة تُنشّطه أو تُساعد على امتصاصه في الجسم.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يلعب المغنيسيوم كمعدن أساسي دورًا حيويًا في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، بما يشمل وظائف العضلات والإشارات العصبية والتحكم في نسبة السكر في الدم وصحة العظام.

ولكن يجب معرفة أن هناك بعض النصائح والحيل حول كيفية تناول المغنيسيوم للحصول على أفضل النتائج:

المغنيسيوم مع فيتامين D

يعمل المغنيسيوم وفيتامين D معًا لتنظيم امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام، فبدون كمية كافية من المغنيسيوم، يبقى فيتامين D غير فعّال، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم ويؤدي إلى نقصه.

وإذا كان الشخص يتناول السبانخ واللوز والفاصوليا السوداء والحبوب الكاملة للحصول على المغنيسيوم، فينبغي أن يجمع بينهم وبين الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل أو منتجات الألبان المدعمة أو صفار البيض أو الفطر.

المغنيسيوم والكالسيوم

يساعد الجمع بين الكالسيوم والمغنيسيوم في دعم انقباض العضلات ووظائف الأعصاب وصحة القلب. يُعدّ تناول كمية مناسبة من الكالسيوم أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن الإفراط في تناول الكالسيوم دون وجود كمية كافية منه ربما يؤدي إلى تقلصات عضلية وضعف امتصاصه. يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل بذور اليقطين والكاجو والأفوكادو، مع أطعمة غنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان وبذور السمسم والتوفو والخضراوات الورقية.

المغنيسيوم مع فيتامين B6

يسهم فيتامين B6 في امتصاص المغنيسيوم في الخلايا، ويلعب دورًا في استقلاب الطاقة وتنظيم الحالة المزاجية ووظائف الدماغ. كما يُعزز تناول المغنيسيوم مع فيتامين B6 الوظائف الإدراكية وإدارة التوتر. يُساعد تناول دجاج مشوي غني بفيتامين B مع طبق جانبي من الأرز البني وبذور دوار الشمس المحمصة على دعم صحة الدماغ ومستويات الطاقة.

المغنيسيوم والزنك

يعمل الزنك والمغنيسيوم معًا لدعم وظائف المناعة وتعافي العضلات والتئام الجروح، لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول الزنك ربما يُعيق امتصاص المغنيسيوم، لذلك من الضروري الحفاظ على تناول متوازن. يمكن مزج العدس والكينوا والخضراوات الورقية الداكنة مع المحار الغني بالزنك واللحوم والحمص والمكسرات.

المغنيسيوم والبوتاسيوم

يُعد البوتاسيوم والمغنيسيوم ضروريين لصحة القلب وتوازن السوائل ووظائف العضلات. إنهما يعملان معًا على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يُنصح بتناول الشوفان واللوز والفاصوليا السوداء الغنية بالمغنيسيوم مع الموز والبرتقال والبطاطا الحلوة والسبانخ.

تساعد الألياف الغذائية على تنظيم عملية الهضم وتعزز امتصاص المغنيسيوم في الأمعاء. كما تُعزز الأطعمة الغنية بالألياف والمغنيسيوم صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

الدهون الصحية

تُحسّن الدهون الصحية امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وتساعد المغنيسيوم على الاندماج بشكل أفضل في الجسم. كما تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية مع المغنيسيوم على تقليل الالتهاب ودعم وظائف الدماغ.

علامات نقص المغنيسيوم:

يمكن أن يُسبب نقص المغنيسيوم تقلصات عضلية أو رعشة أو شعور بالإرهاق. يمكن أن يؤدي إلى ضعف وغثيان وفقدان الشهية، فيما يؤدي النقص الحاد إلى خدر ووخز واضطراب في نظم القلب. تشمل الأعراض النفسية القلق والانفعال وصعوبة التركيز. كما تطرأ حالات قلة النوم والصداع ونوبات الصداع النصفي المتكررة. يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في صحة العظام، لذا فإن انخفاض مستوياته قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وفي الحالات الشديدة، ربما يؤدي إلى نوبات. وتشمل عوامل الخطر سوء التغذية وبعض الحالات الطبية مثل داء السكري. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية، في الوقاية من نقصه.