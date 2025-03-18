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أطباء يدقون ناقوس الخطر بشأن فيروس "ليس له علاج"

18
MARCH
2025
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يدقّ الأطباء ناقوس الخطر بشأن فيروس عضال ينتشر في وجهات سياحية شهيرة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتم الإبلاغ عن إصابة مرضى أميركيين عائدين من أميركا الجنوبية والوسطى وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي بفيروس "أوروبوش".
 
أعراض "أوروبوش" الأكثر شيوعا تشمل حمى تصل إلى 40 درجة مئوية، وقشعريرة، وآلام في العضلات، ولكنه قد يُسبب أيضا طفحا جلديا، وألما في العين، وتورما في الدماغ في الحالات الأكثر خطورة.
 
وكان يُنظر سابقا إلى معدل الوفيات الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس على أنه منخفض جدا، إلا أن وفاة شابتين سليمتين في البرازيل أثارت مخاوف جديدة.
 
وينتشر الفيروس عن طريق لدغات البعوض، وقد ينتشر أيضا عن طريق الاتصال الجنسي. وقد سُجلت حالات إصابة بالفيروس في مناطق سياحية مثل باربادوس.
 
ويشدد الأطباء على المسافرين إلى هذه المناطق ضرورة ارتداء ملابس بأكمام طويلة أو استخدام طارد للحشرات للوقاية من البعوض. كما تُنصح النساء الحوامل بتجنب السفر إلى هذه المناطق لارتباط الفيروس بالإجهاض.
 
وكان "أوروبوش" نادرا في السابق، إلا أنه شهد ارتفاعا حادا في الحالات منذ تفشيه في الأمازون البرازيلية عام 2022، حيث سجلت البلاد 6300 حالة بين عامي 2022 و2024. وبحلول أغسطس من العام الماضي، وصل العدد إلى 7497 حالة.
 
وأصيب ثلاثة مرضى بتورم في المخ بسبب الفيروس، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الولايات المتحدة.
 
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا تتوفر علاجات أو لقاحات محددة لمرض فيروس أوروبوش.
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